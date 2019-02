No será justo olvidarlo

Hace unas semanas fallecía en Madrid Luis Mardones Sevilla, ex gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife (y de Lérida, antes), tinerfeño, durante varias legislaturas diputado al Congreso de los Diputados. Militó en la UCD y en Coalición Canaria y fue un hombre con un gran sentido del Estado y no como algunos chiquilicuatres que hoy se sientan en esos escaños. Luis era una persona buena, un hombre estudioso y brillante, un buen orador y un político fiel a sus ideas. No será justo que su tierra lo olvide, como a tantos otros. Y creo que la capital de Canarias, Santa Cruz, le debe una calle con su nombre y que su recuerdo viva aquí para siempre, al menos de forma oficial, porque en el corazón de mucha gente ya está grabado. Coalición Canaria es propensa a olvidarse de los suyos. Hay presidentes de la Comunidad Autónoma poco menos que pidiendo para vivir y esto lo tolera la coalición nacionalista; y hay gente que merecía mucho más, en su retiro, que lo que le han dado. Luis Mardones era un hombre digno, íntegro, que había sido subsecretario de Agricultura, que presidió la Academia de Doctores y que quería a estas islas, a todas, con una pasión reflejada en sus intervenciones públicas. Tantas cosas le pidieron y tantas cosas dio. Era un caballero de los pies a la cabeza, un hombre de bien y una persona decente, que ni se lucró con la política ni jugó con ella en su beneficio. Así que una calle en su ciudad no será demasiada recompensa a su memoria. Lo digo desde el afecto que le tenía y desde el recuerdo a su gestión política, siempre impecable, incluso cuando el voto canario se convirtió en el disputado voto del señor Mardones, para salvar la democracia. Nada menos.