Oltra: “Mauro Dos Santos si entra en la convocatoria es porque puede jugar”

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, compareció en rueda de prensa previo al partido que disputa el próximo sábado, 19,00 horas, ante el Córdoba. El entrenador valenciano comenzó hablando sobre la ausencia de Luis Milla para el choque ante el cuadro califal por acumulación de tarjetas. “Hay opciones para sustituir a Luis Milla o puedo cambiar de sistema y jugar con dos medias puntas. Tengo claro lo que voy a hacer, aunque no lo voy a decir antes del partido”.

Además se mostró preocupado por las molestias que sufre el madrileño en su rodilla desde hace unas semanas. “Milla está compitiendo bien. Está mejor y aprovechamos que no puede jugar para que se recupere mejor. Si pudiera jugar seguramente hubiera entrenado. Claro que me preocupa su estado, pero no vivo en lo negativo”. El entrenador blanquiazul no se va a escudar ante un posible tropiezo por la baja de Luis Milla. “Hemos resuelto todas las situaciones de la mejor manera. La plantilla ya era muy buena antes del mercado de invierno, ahora es un poco mejor y te da más posibilidades. Pero nunca he justificado ninguna derrota en ausencias”.

Otro de los futbolistas que despiertan más interés en el aficionado del CD Tenerife es el fichaje Mauro Dos Santos que aún no ha podido debutar por una lesión. Oltra le da posibilidades para jugar ante el Córdoba “Mauro ha trabajado con todos y se siente mejor. Necesita acumular más trabajo, si entra en la convocatoria es porque podría jugar”. Otro de los fichajes del mercado de invierno, Isma López, también podría tener minutos aunque el preparador blanquiazul deja claro en que posición jugará. “El fútbol depende de contextos, lo que dices hoy vale para hoy. Cuando llamé a Isma López le dije que lo quería para el lateral, pero a lo mejor su debut es por delante, por las circunstancias. Pero lo utilizaré más de lateral”.

Pese a la mala clasificación del Córdoba, José Luis Oltra no se fía un pelo de su exequipo. “El Cordoba me parece un rival muy peligroso. Todos los equipos necesitados juegan con responsabilidad y es un buen equipo. Tiene muchas caras nuevas y ha jugado con muchos dibujos, no sabes qué equipo te puedes encontrar. No creo que se note la diferencia en la clasificación. Va a ser un partido difícil. Queremos darle continuidad a nuestro modelo, centrarnos en nosotros y competir bien, sin relajarnos contra el Córdoba”.

La triste noticia de la semana vino protagonizada por el fallecimiento de Barraquito, un fiel seguidor de los colores blanquiazules que portaba en la grada de gol una bandera del CD Tenerife que ondeaba a los cuatro vientos. José Luis Oltra también dedicó unas palabras a Barraquito, como se le conocía popularmente. “Quiero mandar un abrazo y mis condolencias a la familia de Damián, nuestro “Barraquito”. Echaremos de menos su ondear de bandera”.

El entrenador del CD Tenerife se refirió al amplio abanico de opciones que tiene en las dos bandas con muchos futbolistas para solo dos posciones. “Naranjo es una opción para la izquierda, pero también Isma López o Filip Malbasic, o cambiar de sistema. Estoy contento con el rendimiento de Naranjo aunque queramos más. Es un jugador muy importante para nosotros. Para la derecha hay alternativas para Suso Santa y Tyronne sería una alternativa y puede jugar ahí Montañés, Naranjo, Malbasic o Luis Milla también podrían jugar ahí o un doble lateral. Y además tengo a los filiales”.

Otro de los aspectos del juego en el que ha mejorado mucho el representativo es en dejar su portería a cero en los tres últimos partidos ante Nástic, Málaga y Deportivo. Oltra se mostró satisfecho por encajar menos goles y ante rivales que aspiran al ascenso. “No encajar es fantástico. Creo que no nos hacían muchas ocasiones, pero los rivales eran más efectivos. Ahora no encajamos, pero también concedemos menos. Cualquier entrenador quiere un equilibrio y ser un equipo sólido”.

Por último, José Luis Oltra pidió una vez más el apoyo a una afición que se encuentra en el momento de mayor ilusión tras la mejoría experimentada por el equipo en las últimas semanas. “Los resultados contagian, también a la afición, que viene con más ilusión. Aliento a todo el mundo para que venga con esa predisposición, cuantos más seamos irá todo mejor”.