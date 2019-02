Sí se puede irá solo en Candelaria

Ya hubo sus más y sus menos antes de las elecciones en 2015 para conformar la candidatura de Podemos al Ayuntamiento de Candelaria. Al final la marca Sí se puede sacó tres concejales y la de Pablo Iglesias, ninguno. Ahora, pese a los intentos de confluencias, en Candelaria volverá a pasar lo mismo, Sí se puede, con Mayca Coello a la cabeza -lleva dos mandatos en el consistorio, sin faltar a un solo pleno- irá solo con sus siglas, mientras que no se sabe bien si Izquierda Unida y Podemos conformarán una candidatura o irán juntos como fueron en Güímar, eso si con el candidato de Sí se puede como cabeza de cartel.

Quien le pone el cascabel a Vitito

Era un secreto a voces, que la mitad de los concejales del PP en Güímar no tragan al que teóricamente es el coordinador del partido en el municipio, y además asesor de la alcaldesa, el temido Víctor González, más conocido por Vitito. Pero resulta clarificador que alguno, o algunas, como en caso de Socorro González, asuma que la actitud de un personal de confianza que cobra del Ayuntamiento “no es aceptable” y menos, según ella, “cuando vulnera la intimidad de las personas”. Pero no es ella quien tiene que ponerle el cascabel a ese gato tan escaldado, porque la alcaldesa sigue confiando ciegamente en él. Cuanta información debe poseer Vitito para que Luisa Castro siquiera le llame la atención. Y por si faltara poco, él lanza un órdago: “Si hablara de la vida privadas de las personas no quedaría títere con cabeza en este ayuntamiento”.