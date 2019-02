Suso Santana no escurre el bulto por el mal momento del CD Tenerife

Tras un paréntesis de tres partidos con buen juego y resultados, el CD Tenerife ha vuelto a las andadas en las dos últimas jornadas tras las derrotas ante el Córdoba y el Cádiz, con un juego pésimo y acumulando cuatro partidos sin ver portería.

Después de la sesión matinal de ayer, Suso Santana compareció en sala de prensa en El Mundialito para analizar el mal momento por el que atraviesa el CD Tenerife. El capitán blanquiazul es consciente de que hay que volver a la senda del triunfo cuanto antes porque cada vez se está más cerca del descenso. “Tenemos que cambiar la dinámica de las últimas jornadas, pues han sido dos derrotas. Debemos volver a sumar de tres en tres porque nos acercamos a la zona de peligro. Hay que ganar para cambiar la dinámica, las expectativas del grupo y la confianza”.

En su rol de capitán blanquiazul, defendió a un compañero, el guardameta Dani Hernández, que ha sido el blanco de todas las críticas tras el primer gol que encajó ante el Cádiz. “Me molesta que se hable tanto de él. Creo que hay que dejarlo en paz y es el momento de apoyarlo”, sentenció Suso Santana.

Una de las principales preocupaciones en el seno blanquiazul es la falta de gol. Suso asegura que no ayuda obsesionarse por no ver puerta. “Puede que sea un desencadenante, pero no quiero pensar mucho en eso porque si al final nos obsesionamos, no conseguiremos nada. Tenemos jugadores con capacidad goleadora, aunque no estemos en un buen momento, ya que yo también me incluyo aunque no tenga mucho gol. Hemos tenido pocas ocasiones, pero han sido claras y no las hemos convertido. Después, con poco, nos castigan mucho. Ante el Cádiz se nos hubiera puesto el partido de cara si marco la ocasión que tuve. Con el primer gol que encajamos el equipo se vino abajo. Es más difícil todo si llevas cuatro semanas sin marcar o sin sacar un buen resultado”.

El partido del próximo viernes ante el Mallorca es una final para el representativo, ya que si se gana se cortaría la mala racha y, de paso, estaría el entorno más tranquilo de cara a una siguiente jornada en la que al CD Tenerife le corresponde descanso tras la expulsión del Reus. “Los tres puntos son importantes por todo: por el parón, para que no se enturbie más la situación y porque estaremos mucho tiempo sin competir. Queremos cambiar la dinámica”.

Por último, que el choque ante el Mallorca se adelante al viernes es positivo para el capitán por las ganas que tienen de revertir la situación lo antes posible.

“Es mejor que sea pronto porque queremos resarcirnos tras esas dos derrotas. Intentaremos competir bien para sacar un buen resultado y que se queden los puntos en casa”.