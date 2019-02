¿Y las convocará?

Si Begoña se gastó 500.000 euros de los nuestros en redecorar La Moncloa y Sánchez tiene programados treinta viajes en el Falcon, ¿creen que convocará elecciones, para que se les termine el chollo? ¿O esperará unos meses más gobernando por decreto-ley? Yo no me fío nada del fatuo galán, quien, como alguien dijo recientemente, no es un presidente sino un actor. En ocho meses ha armado tal lío en las instituciones y en el CIS que ya nadie cree en nada, sino que el público en general, un servidor incluido, piensa que en España todo es fake, como en la Edad Media. España no avanza y Sánchez es muy capaz de gobernar con los presupuestos de Rajoy, con tal de salvar su culo ante unas elecciones tan inciertas que le asustan. Por eso no estoy muy seguro de que hoy sea el día D, o el día H, ni ningún día especial. Hasta sus amigos los independentistas le han fallado; incluso la famosa Ana Oramas, que empezó a imaginarse que tenía que vivir en Santa Clara y le entró el canguelo, con gran divertimento de las redes sociales, en las que se le cita ya como “marquesa de La Laguna”. Toma, coño. Al mismo tiempo que supuestamente Sánchez comunicará la fecha electoral, también dirá al mundo que va a sacar a Franco de Cuelgamuros, porque las obsesiones hay que respetarlas. Y este tío está obsesionado con Franco, como lo estaba Zapatero, con lo que concluyo que Franco es la obsesión de los mediocres. No hay nada peor que un mediocre al frente de un país; los mediocres son muy peligrosos porque suplen esa carencia de inteligencia con un exceso de osadía. Y entonces se estrellan y con ellos al país entero. El PSOE debería buscar ya a una persona más inteligente que este fatuo hueco.