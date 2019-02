Que no digo yo que lo de salir en carnavales no esté divertido, fijo que tiene su cosa, pero es que yo soy más de irme al sur, a descansar, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida, ¿será tu sonrisa?, ¿será tu sonrisa?, y ojo, entiendo que a mucha gente se le ponga la piel de gallina y tal, qué decir que no se haya dicho ya, que si el colorido, los ritmos, en fin, ese ambiente, pero yo es que soy más de irme al sur, no me sale salir, salir no me sale, porque tienes que bailar este pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, pasito tuntún, y mira que tengo amigos que sí son de salir, almorcé el viernes con dos que me juraron, y yo me lo creo, que se emocionan cuando ponen el vallado de Weyler, o que el día que ven cómo amontonan las barras de chapa por fuera de los bares les entra un no sé qué, tal cual, y lo respeto, me llama la atención, pero lo respeto, porque yo soy más de irme al sur, son tremendos, llegaron a decir que les entra ese no sé qué cuando van en coche o moto y ven que están colocando los baños verdes o instalando el puesto móvil de la policía, y a ver, yo lo respeto, flipo cuando lo escucho, pero lo respeto aunque yo sea más de irme al sur, todo aquel, que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla, te digo más, el sábado cené en casa de unos amigos y en la sobremesa va y les da, a mi pesar, por poner imágenes de carnavales anteriores, bueno, te diré que algunos se vinieron arriba, llegué a escuchar cosas de traca, que si yo me echaba hoy mismo a la calle, no hay lo que hay que tener para ponernos algo, pintarnos y salir hoy por ahí, yo es que no puedo esperar, siento ya el tacto de la maraca, saca la purpurina que necesito verla, estos días se van a hacer muy largos, ayer vi pasar un camión con las piezas de los quioscos amontonadas y me puse nervioso, y así, y lo dejo ahí porque la lista de cosas que se dijeron es interminable, marejada, marejada, y respeto, insisto, pero lo veo con extrañeza porque yo soy más de irme al sur, marejada, marejada, al sur del Orche.