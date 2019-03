BMW sigue avanzando en la electrificación: nuevas versiones híbridas enchufables y baterías de alta tensión aún más desarrolladas

El fabricante de automóviles premium BMW está avanzando consistentemente en la electrificación de su catálogo de modelos y va a presentar sus últimas versiones de modelos híbridos enchufables en el Salón del Automóvil de Ginebra 2019. Al mismo tiempo, BMW anuncia el lanzamiento al mercado de un nuevo Sports Activity Vehicle (SAV) con propulsión eléctrica. También se producirá una variante híbrida enchufable del mundialmente conocido BMW X3 a partir de diciembre de 2019. Esto lo convertirá en el primer modelo de la marca que se ofrecerá tanto con motores de combustión convencionales, como con un sistema híbrido enchufable, además de con una versión de propulsión completamente eléctrica en 2020.

Una vez más en 2018, el Grupo BMW ha consolidado su condición de pionero y líder en el ámbito de los automóviles electrificados (fuente: IHS Market New Registrations 2018, informe del 04-01-2019). Con una cuota de mercado superior al 9 por ciento, lidera la clasificación mundial como fabricante de vehículos premium completamente eléctricos o híbridos enchufables. En 2018, el Grupo BMW fue el líder del mercado en el segmento premium de vehículos electrificados, tanto en Alemania como en China. Con algo más del 16 por ciento, la compañía encabeza una vez más el mercado europeo de vehículos electrificados. El Grupo BMW ha conseguido un nuevo récord mundial de ventas en 2018, con más de 140.000 unidades vendidas de modelos eléctricos e híbridos enchufables, lo que supone un incremento del 38,4 por ciento con relación al año anterior. Como una de las cuatro áreas ACES (Autónomo, Conectado, Electrificado y Servicios/Compartidos), la electromovilidad es uno de los elementos clave en la estrategia de la compañía NUMBER ONE > NEXT. El objetivo del Grupo BMW es haber puesto en la carretera, al final de 2019, más de medio millón de vehículos electrificados de sus marcas.

El Grupo BMW tiene programados para finales de 2019 12 modelos con propulsión eléctrica: los eléctricos puros BMW i3 (BMW i3: consumo combinado de energía: 13,1 kWh/100 km*; BMW i3s: consumo combinado de energía: 14,6 – 14,0 kWh/100 km*), BMW i8 Coupé (consumo combinado de combustible: 1,8 l/100 km; consumo combinado de energía: 14,0 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2 del combustible: 42 g/km*) y BMW i8 Roadster (consumo combinado de combustible: 2,0 l/100 km; consumo combinado de energía: 14,5 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2 del combustible: 46 g/km*); junto a las versiones híbridas enchufables de los BMW X5, BMW X3, BMW Serie 2, BMW Serie 3, BMW Serie 5 y BMW Serie 7; el BMW X1 xDrive25Le fabricado en China para su mercado local, el MINI Cooper S E Countryman ALL4 (consumo combinado de combustible: 2,5 – 2,4 l/100 km; consumo combinado de energía: 13,7 – 13,4 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2: 56 – 55 g/km*) y el MINI completamente eléctrico. No solo es excepcional el número de vehículos disponibles, sino también su variedad: desde el segmento premium compacto hasta los segmentos de las gamas media, media-alta y superior en lujo y prestaciones, incluidas las categorías de deportivos y de sports activity vehicles. Hasta 2025, el Grupo BMW habrá incrementado la gama de modelos electrificados de sus marcas, al menos, hasta 25 modelos.

Novedad mundial: BMW X3 xDrive30e híbrido enchufable

BMW comenzará la producción de otro SAV con un sistema de propulsión híbrido enchufable en diciembre de 2019, lo que aumentará su gama de vehículos con propulsión eléctrica. Presentado mundialmente en el Salón de Ginebra 2019, el BMWX3 xDrive30e combina los atributos funcionales de un sports activity vehicle de gama premium media, con la vanguardista tecnología BMW eDrive. Sus sólidas características técnicas, sus cualidades deportivas y el sistema de tracción total BMW xDrive, también activo cuando se emplea solamente la propulsión eléctrica, se combinan con unos niveles extraordinariamente bajos de consumo de combustible y emisiones. Gracias al uso de la más reciente tecnología de baterías, el BMW X3 xDrive30e alcanza una autonomía en modo eléctrico de hasta 50 km*. Gracias a la tecnología BMW eDrive, su consumo combinado de combustible se ha reducido a 2,4 l/100 km*, con unas emisiones de CO2 de hasta 56 g/km*.

El sistema híbrido enchufable del BMW X3 xDrive30e consiste en un motor de gasolina de cuatro cilindros con la tecnología BMW TwinPower Turbo y un motor eléctrico. Ambas unidades aplican su potencia sobre la carretera, o fuera de ella, a través de una caja de cambios Steptronic de 8 velocidades y de un sistema inteligente de tracción total. La potencia combinada del sistema es de 185 kW/252 CV, que se puede incrementar hasta en 30 kW/41 CV mediante el uso temporal de la potencia máxima del motor eléctrico. El BMW X3 xDrive30e tarda solo 6,5 s (dato provisional) en acelerar de 0 a 100 km/h.

El último modelo híbrido enchufable de BMW está equipado con una batería de iones de litio situada bajo los asientos traseros, para ahorrar espacio. Con un volumen de maletero de 450 l, la capacidad de carga del BMW X3 xDrive30e está al nivel de las versiones equipadas con un motor convencional.

Otras primicias mundiales en Ginebra: BMW 330e berlina, BMW X5 xDrive45e y versiones híbridas enchufables del nuevo BMW Serie 7

La posición de liderazgo del Grupo BMW en el área de la electrificación también se refleja en su gama actual de motorizaciones. BMW presentará en el Salón de Ginebra 2019 la segunda generación de modelos híbridos enchufables, que abarcan tres segmentos diferentes.

El nuevo BMW 330e berlina es especialmente impresionante por el incremento de su autonomía en modo eléctrico hasta 60 km*, aproximadamente un 50 por ciento más con relación a su predecesor*. Su reducido consumo de combustible de 1,7 l/100 km*, con unas emisiones de CO2 de 39 g/km*, se combinan con el placer de conducción característico de esta berlina deportiva. La potencia combinada del su sistema híbrido enchufable alcanza 185 kW/252 CV, con la posibilidad de incrementarla temporalmente con 30 kW/41 CV adicionales mediante el XtraBoost, que viene de serie. Como resultado, el nuevo BMW 330e berlina acelera de 0 a 100 km/h en 6,0 s (dato provisional).

También se ofrece un aumento de potencia, eficiencia y autonomía en modo eléctrico en la última generación del BMW X5 con sistema de propulsión híbrido enchufable. El nuevo BMW X5 xDrive45e está ahora dotado de un motor de gasolina de 6 cilindros en línea, adaptado específicamente para esta versión, en combinación con un motor eléctrico. La potencia combinada del sistema aumenta hasta 290 kW/394 CV y este sports activity vehicle solo emplea 5,6 s (dato provisional) para acelerar de 0 a 100 km/h. Su autonomía en modo eléctrico es ahora de aproximadamente 80 km*, casi tres veces la de su predecesor. De esta manera, se pueden recorrer los trayectos cotidianos utilizando sólo energía eléctrica y con cero emisiones. Con su depósito de combustible de 69 l, el BMW X5 xDrive45e también resulta perfectamente apropiado para recorrer largas distancias. Su avanzada tecnología híbrida enchufable reduce el consumo combinado de combustible hasta 2,1 l/100 km* y las emisiones de CO2 procedentes del combustible hasta 49 g/km*. Las cualidades del BMW X5 xDrive45e como vehículo para viajar también comprenden un versátil maletero, que con un volumen de 500 a 1.716 l, es sólo ligeramente menor que el de las versiones propulsadas con sistemas convencionales. La versatilidad del BMW X5 xDrive45e está complementada con la tracción total inteligente BMW xDrive. Este sistema transfiere la potencia de los dos motores a todas las ruedas, lo que proporciona un placer de conducción deportivo en la carretera y unas sobresalientes cualidades todo terreno sobre superficies irregulares.

Las versiones híbridas enchufables del nuevo BMW Serie 7 complementan el espíritu deportivo, confort en viajes y ambiente de bienestar de esta berlina de lujo, con la capacidad de circular sin emisiones y prácticamente sin ruidos. Su autonomía en modo eléctrico se ha incrementado casi un 30 por ciento sobre su predecesor, y ahora alcanza una distancia entre 50 y 58 km*. La gama consta del BMW 745e (consumo combinado de combustible: 2,3 – 2,1 l/100 km; consumo combinado de energía: 15,6 – 15,1 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2: 52 – 48 g/km*), la versión larga BMW 745Le (consumo combinado de combustible: 2,3 – 2,1 l/100 km; consumo combinado de energía: 15,6 – 15,1 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2: 52 – 48 g/km) y el nuevo BMW 745Le xDrive (consumo combinado de combustible: 2,6 – 2,3 l/100 km; consumo combinado de energía: 16,3 – 15,8 kWh/100 km; emisiones combinadas de CO2: 59 – 52 g/km*) con batalla larga y sistema de tracción total inteligente. Su sistema de propulsión ahora consiste en un motor de gasolina de seis cilindros en línea específicamente adaptado para esta versión y un motor eléctrico. Cuando se selecciona el ajuste SPORT, el conductor puede hacer uso de una potencia del sistema de 290 kW/394 CV. El nuevo BMW 745e acelera en 5,2 s de 0 a 100 km/h; y el BMW 745Le, en 5,3 s. Por su parte, el nuevo BMW 745Le xDrive alcanza los 100 km/h desde parado en 5,1 s.

BMW 530e berlina y BMW 225xe Active Tourer con batería de iones de litio de nuevo desarrollo y mayor autonomía en modo eléctrico

Los últimos avances en el campo de la tecnología de las baterías también han propiciado un aumento de la autonomía, con cero emisiones locales, en las versiones híbridas enchufables de los BMW Serie 5 y Serie 2. Aunque mantienen sus dimensiones, la nueva batería de iones de litio para la versión híbrida enchufable del BMW Serie 5 berlina ha aumentado su capacidad energética de 9,2 a 12,0 kWh. Esto implica un incremento de la autonomía en modo eléctrico de más de un 30 por ciento, hasta 64 km*. El BMW 530e berlina logra un consumo combinado de combustible al menos 1,7 l/100 km* y unas emisiones combinadas de CO2 de, al menos, 38 g/km*. A partir de julio de 2019 se incorporará a la gama el BMW 530e xDrive berlina de tracción total. Esta versión alcanzará una autonomía eléctrica de hasta 57 km*, con un consumo combinado de combustible de 1,9 l/100 km* y unas emisiones combinadas de, al menos, CO, 44 g/km*.

En el BMW 225xe Active Tourer, la vanguardista tecnología de baterías reduce aún más el consumo y aumenta la autonomía eléctrica más de un 25 por ciento, hasta 47 km*. Con las mismas dimensiones que antes, la batería de iones de litio presenta un incremento de capacidad de 7,7 a 9,7 kWh. El BMW 225xe Active Tourer tiene un consumo de combustible combinado de 1,9 l/100 km*; un consumo combinado de energía de 14,7 kWh/100 km; y unas emisiones combinadas de CO2 de, al menos, 43 g/km*. El sistema de tracción total específico para esta versión híbrida contribuye a las versátiles y deportivas cualidades dinámicas del BMW 225xe Active Tourer. Sus elementos de serie y opcionales incluyen numerosos sistemas modernos de asistencia a la conducción, así como las últimas innovaciones en el campo de la conectividad y los servicios digitales. Esto favorece la funcionalidad en las operaciones de carga de la batería de alta tensión y proporciona una mejor experiencia de conducción eléctrica.

Tecnología vanguardista de baterías, nuevo sistema operativo e innovadores servicios digitales para una experiencia optimizada de conducción eléctrica

Además de la última tecnología de baterías, las variantes híbridas enchufables de los nuevos BMW Serie 3 berlina, BMW X5 y BMW Serie 7 también incorporan un nuevo display y sistema operativo, así como innovadores servicios digitales para una experiencia de conducción eléctrica más intensa. Su dotación estándar incluye el BMW Live Cockpit Professional, con pantallas de nuevo diseño en la instrumentación, y el Control Display, que también proporciona una presentación clara y detalles del estado de carga de la batería, la autonomía eléctrica y el modo de funcionamiento del sistema híbrido enchufable. Los botones que sirven para seleccionar el modo de conducción ahora están integrados en el selector de la unidad drive experience. Pulsar uno de ellos es todo lo que se necesita para activar los modos SPORT, para una respuesta especialmente dinámica; ADAPTIVE, para un ajuste que se adapte al estilo de conducción y a las condiciones de circulación; así como los tres modos de funcionamiento HYBRID, ELECTRIC y BATTERY CONTROL. El modo HYBRID, la configuración por defecto, asegura un ajuste equilibrado y optimiza la interacción entre los motores de combustión y eléctrico. También es posible seleccionar el modo ELECTRIC como estándar mediante el menú del iDrive. Al pulsar dos veces el botón HYBRID, se activa una versión de este modo de funcionamiento enfocada a optimizar la eficiencia (HYBRID ECOPRO). La función de avance por inercia es uno de los factores que contribuye a reducir aún más el consumo de combustible.

También se ha optimizado la tecnología del sistema de gestión inteligente de la energía. Dado que ahora está enlazado con el sistema de navegación, la interacción entre los motores de combustión y eléctrico se puede adaptar de forma más precisa a la ruta y las condiciones de circulación. En los nuevos BMW 330e berlina y BMW X5 xDrive45e, también hay una unidad de control que verifica la información del navegador y de los sensores para optimizar la recuperación de energía en frenada, dentro del modo HYBRID ECOPRO. Cuando el coche se aproxima a un cruce o a un vehículo que circula por delante, por ejemplo, la recuperación puede ser particularmente intensa para aumentar la deceleración.

Durante el proceso de carga, la instrumentación completamente digital muestra información gráfica sobre el estado actual de carga de la batería y de la autonomía potencial en modo eléctrico. La presentación gráfica -individual para cada vehículo- también muestra el amperaje disponible en la estación de carga, además de indicar cuándo la batería está completamente cargada. Los nuevos servicios digitales contribuyen a hacer más atractiva y funcional la carga de la batería de alta tensión cuando salimos de casa. Por ejemplo, el sistema de navegación indica al conductor hoteles, restaurantes, cafés o centros culturales próximos a los puntos de recarga seleccionados. Los clientes pueden consultar una previsión de la ocupación de esos puntos. Adicionalmente, BMW permite a los clientes de ChargeNow reservar por un periodo limitado uno de los puntos de recarga habilitados con activación desde el coche.

Para proteger a los peatones se utiliza un sonido distintivo, emitido desde un sistema de altavoces y creado especialmente para los modelos electrificados de BMW. El diseño del sonido emite una presencia acústica vibratoria a bajas velocidades, sin disminuir el confort acústico de los ocupantes.