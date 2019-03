Tribuna

Candidato Hilario Rodríguez

Por Juan Henríquez Para mí, hablar o escribir de Hilario Rodríguez me resulta tan sencillo y simple como lo es el propio personaje. Hilario Rodríguez ha decidido volver a la política activa tras una legislatura sabática y haber alcanzado la jubilación. Y no lo hace por ambición económica, que tiene cubierto lo básico para subsistir, ...read more →