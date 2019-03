Detenida por ‘alquilar’ a su hija de cinco años a un pedófilo por 300 euros

Las autoridades del condado de Ector, en Texas, Estados Unidos, no salen de su asombro tras la detención de Shirley Harmon, una mujer de 36 años que, supuestamente, alquiló a su hija, de solo cinco, a un pedófilo a cambio de recibir unos 300 euros.

Según el diario Odessa American, Harmon permitió que un hombre de 62 años, también detenido, abusara de su pequeña. Este le habría entregado 400 dólares como pago, unos 300 euros.

HORRIBLE: Detectives say Shirley Harmon admitted to knowing that Gary Landreth had touched the child inappropriately, but continued to let him see the girl. She also said Landreth paid her $400 to have access to the child. https://t.co/6NbngoRPpC pic.twitter.com/oFqJxkwABh

