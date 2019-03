En la frontera

Dirigir en la sociedad del conocimiento

En la sociedad del conocimiento, aunque parezca obvio señalarlo, las personas son la clave. Las personas no son mercancías, las personas tienen un potencial de libertad e inteligencia muy importante y los dirigentes, los dirigentes públicos sobre todo, pero no solo ellos, tienen que ser capaces de hacer aflorar esa capacidad de aportación de ideas, ...read more →