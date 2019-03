“Hay un estancamiento en la Isla que trata de ocultarse tras una propaganda muy fuerte”

-¿Qué le lleva a usted a presentarse a las primarias de Ciudadanos para encabezar la lista por Tenerife al Parlamento de Canarias?

“Es un ámbito nuevo para mí, porque nunca he sido parlamentario, pero que me ilusiona y me motiva para trabajar en la próxima legislatura, con el programa de Cs en la mano, y en beneficio de que las cosas funcionen mejor en Tenerife y en Canarias”.

-Los acuerdos en esta legislatura estarán caros con tantas fuerzas políticas que podrían entrar en la Cámara…

“Puede haber hasta ocho formaciones políticas con representación en el Parlamento. Lo cual, a mi juicio, le va a dar un papel clave a Cs como partido de centro, con capacidad para ponerse de acuerdo a derecha y a izquierda”.

-Su discurso se ha radicalizado, además, han acordado no pactar con el PSOE. ¿Cree realmente que Cs es un partido de centro?

“Sin duda. Me afilié a Cs a través de su página en Internet el 12 de octubre de 2015 porque estoy convencido de eso, porque hace años milité durante 15 en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez y me hizo recordar, en los principios, en el modelo de sociedad que defendía el CDS. Desde 2006 que dejé el Centro Canario, estuve como independiente en el Cabildo hasta que inicié mi militancia en Cs”.

-¿Cómo está llevando a cabo la campaña? ¿Qué le ofrece Víctor Pérez Borrego a los militantes de Cs para que le voten en estas primarias?

“Trato de ofrecer argumentos, credibilidad y que esto se apoye en hechos. Cuando uno tiene una trayectoria, como es mi caso, los hechos pueden ser evaluados en las luces y en las sombras por los compañeros”.

-¿Qué puede aportar usted en el Parlamento de Canarias?

“Aunque estamos en un momento, quizá, un poco más apagado que hace dos o tres años, en los que la juventud y la novedad era lo que más interesaba en política, creo que es bueno incorporar experiencia y trayectoria. Podría aportar una visión de conjunto con ideas claras, que no quiere decir que no sean equivocadas, en lo que es la gestión pública por la experiencia que he tenido. Me gustaría aportar sensatez y serenidad en el debate y, sobre todo, sentido práctico, que se echa en falta por los ciudadanos. Se necesita un poco más de mesura y de prudencia a la hora de tomar decisiones, parece que se va muy deprisa, porque se habla mucho, y, sin embargo, se va más lento que nunca a la hora de resolver las cosas”.

-¿Qué problemas de la Isla, siendo usted candidato al Parlamento por Tenerife, deben ser agilizados en la Cámara regional?

“Hay un estancamiento en los últimos años que trata de ocultarse tras una propaganda muy fuerte”.

-¿De qué habla exactamente?

“La ineficacia en la gestión, la inexistencia de proyectos estructurales de medio-largo plazo, que no se ha puesto en marcha ninguno, ni se ha concluido ninguno importante, trata de ocultarse con mucha propaganda institucional que ya no cala, porque la gente se da cuenta”.

-¿Cuáles son los principales problemas de la Isla?

“Entre los cinco primeros está la situación de desempleo, donde hay cosas, para ser honesto, que no dependen directamente de aquí, sino de la política nacional. Se necesita un marco laboral con más seguridad en el empleo, con mejores salarios, porque después de la crisis todo esto ha quedado muy dañado, que dé expectativas e ilusión a la gente joven. Otro de los grandes problemas es la situación de colapso que hay en la Isla, que está afectando ya a la economía, vía turismo, porque empieza a ser una isla menos agradable. Otro de los grandes problemas es el agua, un recurso natural que hay que garantizar para el futuro. La Sanidad… Los indicadores están ahí”.

-¿Por qué los indicadores en casi todo son tan malos en el Archipiélago?

“Llevamos dos o tres años con los presupuestos más altos tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Tenerife; sin embargo, no se corresponden con la aparición de soluciones a los problemas. Eso es gestión, eficacia, es hacer más y hablar menos, en definitiva”.

-¿Pactaría usted con CC?

“Cs ha dicho que no cierra ninguna posibilidad de pacto, pero lo que es evidente es que hay pactos más posibles o más probables que otros. La capacidad de Cs de diálogo debe ir en beneficio de resolver las cosas y no de ocupar puestos”.

-Sin embargo, hay compañeros suyos que condicionan un pacto con CC a que no estuviera Clavijo, por encontrarse imputado.

“Eso es un principio de Cs para los acuerdos. No se pacta con organizaciones donde exista alguien en esa situación, más allá de la persona y de cómo termine ese proceso”.

-¿Cómo ve la situación en el Cabildo?

“Veo con cierta pena que se ha bajado el dinamismo en la gestión. He leído que se trata de poner en valor algunas cosas de cara a trasladar a los ciudadanos, legítimamente, como el programa Tenerife 2030. Pienso que la gente no entiende lo que es, más allá de que es una acumulación de programas tecnológicos, educativos, etc. Otro asunto que se trata de exponer como éxito es el empleo y eso no depende del Cabildo, que puede colaborar en políticas activas de empleo, pero no es lo sustancial para que se recupere el empleo de calidad. Todo el mundo sabe que aquí lo más importante son las políticas nacionales. Intuyo que no se deben de tener muchos asuntos para poner encima de la mesa que perciban con claridad los ciudadanos de que se ha funcionado con eficacia”.

-Le preguntaré ahora por algunos líderes políticos del Archipiélago. ¿Qué opina de Fernando Clavijo?

“No le conozco mucho; sí le conocí cuando era concejal en La Laguna. Me parece una persona bienintencionada, pero, tal vez, le llegó demasiado pronto una responsabilidad tan alta. No tengo una mala opinión de Fernando Clavijo”.

-¿Carlos Alonso?

“Es un compañero con el que compartí siete años. Tiene un modelo de gestión de lo público distinto al que tengo yo. La convivencia fue cordial, y él llega a la Presidencia cuando yo llevo ya 14 años y lo más razonable es que yo no siguiera”.

-¿Tiene relación con él?

“Mi relación con él es cordial. De respeto”.

-¿Vidina Espino?

“Es una compañera que no conozco mucho, porque se incorporó al proyecto después que yo. He hablado con ella en algunas ocasiones. Me parece una persona que puede llevar a la política, aparte de juventud, aire fresco, ideas novedosas y, sobre todo, mucha fuerza y muchas ganas por cambiar las cosas. Me parece una excelente candidata de Cs a la Presidencia del Gobierno”.

-¿Melisa Rodríguez?

“Melisa es también una persona joven. Como Vidina, una mujer con unas posibilidades enormes en la vida política y en la vida pública, hasta donde ella quiera”.

-¿Ricardo Melchior?

“Le tengo un aprecio personal extraordinario. Me parece que es una persona con preparación, ingeniero industrial, economista, un perfil que en política es difícil de encontrar desde el punto de vista de la gestión. En el sentido de hacer cosas, el período de Ricardo Melchior en la Presidencia del Cabildo es difícilmente superable”.

-Cambiemos de tercio, ¿qué recuerdo tiene de su temporada como director general del Club Deportivo Tenerife?

“La temporada 2016-2017 fue brillante, no porque estuviera yo, sino por los datos objetivos. La mejor temporada en los últimos tiempos del Tenerife porque se consiguió recuperar la ilusión. La temporada fue mejorando deportivamente e hizo que se tuvieran unos excelentes resultados económicos. Más de 4,6 millones de beneficios en la cuenta de resultados con dotación de reserva para inversiones en la Sociedad Anónima Deportiva por un importe de algo más de 2,5 millones de euros. Creo que la primera vez que se dota a RIC en la empresa, porque es una empresa y fue una pena quedarnos a un gol en Getafe de llegar a Primera. Es más fácil mantenerse en Primera que subir a Primera. Fueron 11 meses apasionantes”.

-¿Quién tuvo la culpa de que Víctor Pérez Borrego saliera del Tenerife?

“Lo que puedo decir, y en este momento, además, en que el equipo está como está y no se trata de abrir ninguna polémica con ninguna declaración pública, yo estaba dispuesto a seguir. La entidad me trasmitió a través del presidente que era necesario negociar y firmar un nuevo contrato, porque yo firmé uno por once meses y a mí me obligaba a pedir una excedencia. Luego, ni siquiera se habló la posibilidad de una negociación para firmar un nuevo contrato”.

-Influyó ahí la política, ¿cree que Coalición Canaria actuó para que usted saliera del Club Deportivo Tenerife?

“Prefiero, en estos momentos, no generar ninguna polémica innecesaria que pueda perjudicar al equipo”.