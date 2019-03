Indignación por el chiste sobre violaciones que un restaurante pone en su carta

Una tuitera desvelaba hoy algo que parecía un bulo más de internet: en un restaurante de Cartagena (Murcia) figuraba, en su carta de menú, una broma sobra violaciones. Concretamente decía: “¿Reconoce usted entre ellos cuatro al violador? -Creo que es el tercero, pero ojalá hubiese sido el cuarto. -Señora, seriedad por favor. -Que me viole el cuarto para asegurar”.

Acabo de ver una foto de este menú y me ha parecido increíble. No me sigue mucha gente, pero se agradece RT para que esta gente escarmiente. Bromitas y chistes sobre violaciones deben parecerles graciosas. El restaurante es Mesón-Restaurante Cabezo Beaza, en Cartagena, Murcia. pic.twitter.com/lM4xDfjPRp

— Iris (@Irisssu) 21 de marzo de 2019