La imputación de Clavijo siembra el desconcierto en la política de las Islas

Es un pésimo escenario para Coalición Canaria (CC) y sus dirigentes, sean regionales, insulares o municipales. A buen seguro que muchos de ellos confiaban en que la pesadilla que supone para sus intereses políticos la imputación de Fernando Clavijo nunca terminaría por hacerse realidad. Además, que la citación del líder coalicionero por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna haya llegado cuando apenas quedan escasos meses para la cita con las urnas del próximo 26 de mayo termina por llenar de nubarrones el futuro inmediato de un partido antaño dominante en la política canaria y que desde hace unos años, lenta pero inexorablemente, vive un descenso en el número de isleños que respaldan con el voto su proyecto.

El desconcierto se alimenta en el seno de CC porque no hay precedentes que sirvan de referencia a la hora de afrontar tan complejo escenario, dado que nunca un presidente del Gobierno de Canarias fue imputado durante el ejercicio de semejante responsabilidad institucional. Por si fuera poco, los dos casos más próximos, acaecidos en Madrid con Cristina Cifuentes y en Murcia con Pedro Antonio Sánchez, se resolvieron con sus respectivas dimisiones.

Aunque CC se apresurase a aclarar que no contempla el relevo de Clavijo en su candidatura para ser reelegido al frente del Ejecutivo regional, es sabido que sus dirigentes se plantearon la opción de incluir a Ana Oramas en las listas autonómicas, como si de un as en la manga se tratase en caso de que se vieran forzados al relevo del hoy presidente, pero tal opción se tornó imposible con el adelanto de las elecciones generales. Sin duda, políticos como José Miguel Ruano o José Miguel Barragán están sobradamente preparados para tenerlos en cuenta como sustitutos de Clavijo, pero el primero ya anunció su adiós a la política, mientras que el segundo tendría que ser diputado para optar a la Presidencia y, salvo cambio de última hora, no está en sus planes presentarse en mayo.

En cuanto a Rosa Dávila, es sabido que su futuro pasa por reforzar las opciones de Carlos Alonso para seguir al frente del Cabildo de Tenerife. Pero la diversidad existente en una formación como Coalición Canaria alimenta más debates internos tras la imputación de Clavijo. En islas como El Hierro, la corriente de AHI que aboga por distanciarse de CC, antes o después de los comicios de mayo, queda reforzada por los problemas judiciales del lagunero, mientras que los coalicioneros de Lanzarote y Fuerteventura, cuyos perfiles ideológicos siempre tuvieron matices diferenciados a sus compañeros de Tenerife o La Palma, reciben con natural preocupación los reveses judiciales que les llegan desde la cúpula de su partido.

Desde fuera

Lo insólito del escenario también abre un debate interno entre los adversarios de CC con la excepción de Ciudadanos, cuyo portavoz regional, Mariano Cejas, y su portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez, han dejado claro que nunca cerrarán un acuerdo con Coalición en el que se incluya a un candidato imputado, lo que no deja de complicar el futuro político del lagunero tras el paso por las urnas de mayo. Tampoco hay dudas sobre Podemos, que no se entenderá con CC esté imputado o no Clavijo.

Para partidos como el PSOE o el PP, la investigación judicial que nos ocupa no tiene por qué ser un obstáculo insalvable, pero sí una pega razonable para pactar con CC, por mucho que, sin duda, la imputación acreciente su arsenal dialéctico con vistas a la campaña electoral. En similar situación se encuentra Nueva Canarias, un rival directo en la disputa por el electorado nacionalista.

De lo que no cabe la menor duda es de que los problemas de Clavijo por el caso Grúas han pasado a ser el centro de la política canaria actual. De sus efectos sobre las elecciones, ya responderán en mayo los votantes.