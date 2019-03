La mamadera nacional

A mí me hace sonreír el PSOE cuando se pone en plan honrado, sobre todo el caradura que gobierna por decreto y que empezó llamando indecente a Rajoy y luego se hizo amigo suyo. Todos son iguales, con matices: unos son más golfos que otros y la golfería nacional es un deporte ejercido casi unánimemente, con descaro y alevosía, aunque el PSOE lo sabe hacer mejor. Al PP lo trancan siempre y a los otros, menos (excluyo lo de Andalucía, que era una mamandurria tal que habría sido imposible ocultarla). A Podemos le da igual que lo tranquen o no, porque mamar de Irán y de Venezuela no es pecado y menos cuando uno se llama Monedero, lo cual implica un cierto tipo de ahorro. Ciudadanos y Vox se salvan, de momento, pero yo creo que es porque no han gobernado. Además, hace falta cambiar las leyes, no para que permitan mamar a los políticos, sino para modernizar el Estado. No hay más que copiar las de Francia y Alemania, formar a los políticos en escuelas adecuadas y evitar que los fiscales estén detrás de pendejadas o hagan de algunos casos un asunto personal y se centren en las grandes bolsas de fraude. Y Hacienda no te digo. Ya está bien que a un pequeño empresario le pongan pegas por pagar dos comidas de Navidad a sus empleados y a los presidentes de las grandes compañías no les digan ni pío por el entulle que se meten en el bolsillo y las cuchipandas que organizan, aquí y en extranjería (sin tilde, coño, como diría Pepe Monagas), sin solución de continuidad. Siempre paga el más débil y ahora que hay elecciones se debería aprovechar la oportunidad para cambiar el país y elegir a gente que valga la pena. Y que sólo repitan los buenos.