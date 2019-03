La pareja y el complementario

De la misma manera que en el sorteo de la lotería primitiva se extraen seis números, que forman la combinación ganadora, y adicionalmente se extrae un séptimo, denominado complementario, en el Parlamento regional que salga de las urnas del veintiséis de mayo solo dos partidos darán forma a la combinación ganadora; pero hará falta un tercero, el complementario, para articular una mayoría suficiente, capaz de sumar tantos escaños como serán necesarios para poder gobernar con la tranquilidad deseada. Aunque la flor que Coalición tiene en según qué parte de su anatomía es parlamentariamente capaz de transformar lo impensable en posible (con la inestimable colaboración del resto, hasta ahora), la siguiente legislatura autonómica no permitirá a CC perpetuar su minoría absoluta. Ese tiempo se acabó. Toca otra cosa. Las minorías absolutas pasarán a la historia la noche del veintiséis de mayo. Esa etapa se conjugará a partir de junio en pasado pluscuamperfecto (a ojos de Coalición) e imperfecto (para los demás). Tampoco cabe especular con un gobierno a dos. No bastará. En cualquiera de las combinaciones posibles, dos partidos no sumarán lo necesario para poder darse el lujo de viajar en pareja. Hará falta el complementario, incluso puede que un complementario que complete al complementario. Cada vez resulta más complicado que un sondeo adelante la foto final o algo que se le parezca. Ahora hay que esperar a los últimos días para acercarse al resultado electoral. Una tendencia agigantada cuando, como es el caso, las generales preceden a las autonómicas y locales. Especular es lo único que puede hacerse; pero, aun así, puede augurarse que Coalición y PSOE serán los partidos que más representación obtengan en el ámbito autonómico. A pesar de la guerra de guerrillas de los últimos meses, parece que estén condenados a entenderse (primero) y a buscar el complementario (después). Y es ahí donde Ciudadanos, Nueva Canarias y la ASG dispararán el valor de sus escaños. ¿Hay combinaciones que no pasen por un pacto CC-PSOE? Sí, pero se quedan demasiado lejos de los treinta y seis escaños. En la medida en que socialistas y nacionalistas serán los que más sumen, les interesará cerrar heridas y reconciliarse, aunque sea a regañadientes. Solo a esa pareja puede bastarle con tirar con un tercero. ¿Acaso eso explica que, más allá de los previsibles forcejeos parlamentarios, como los de ayer, empiecen acumularse días con PSOE y Coalición pasando de las agarradas a las balas de fogueo?