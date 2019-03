Las soluciones al problema de las ‘eternas colas’ en Tenerife

¿Qué ha pasado en Tenerife para que los ciudadanos, día a día, tengan que soportar colas kilométricas? Tras el debate organizado por DIARIO DE AVISOS sobre el estado de las carreteras de la Isla, que fue publicado ayer, la conclusión es clara: retrasos “injustificados” debido a una falta de planificación y un “exceso de celo” entre el Cabildo y la Consejería regional de Obras Públicas, que provocó un parón en infraestructuras en Tenerife. Islas como Gran Canaria o La Palma nos han adelantado en infraestructuras viarias por la derecha y por la izquierda y, en muchas ocasiones, con razón, porque tenían los proyectos redactados, cosa que Tenerife no. Onán Cruz, viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno de Canarias; Miguel Becerra, director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife; Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco); Manuel Domínguez (PP), alcalde de Los Realejos; Pedro Martín (PSOE), alcalde de Guía de Isora; José Fernando Cabrera, presidente del Foro de Amigos del Sur de Tenerife (FAST), y Francisco Javier García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna (ULL), concluyeron que el aumento de la población en Tenerife y la falta de financiación han contribuido al retraso en la ejecución de las obras, pero no han sido las causas principales. A estas razones hay que unir la falta “de valentía de los políticos”, que, a diferencia de otras islas, no se unen ni hay consenso cuando se trata de defender un asunto de interés general; y la falta de conciencia sobre el problema, unido a la ausencia de planes de movilidad realmente efectivos con un transporte público eficaz, de calidad y más barato. Todos coincidieron en que ahora es el momento de Tenerife y de que el Gobierno regional tiene una “deuda histórica” con la Isla. Aun así, los participantes en el debate quisieron dejar una cosa clara: el problema de las colas en la Isla no se soluciona haciendo más carreteras, sino con más medidas de concienciación.

Llegados a este punto y admitiendo que Tenerife ha tenido un grave problema de dejadez y de falta de planificación en sus infraestructuras viarias, ¿cómo se soluciona? Todos coinciden en que es necesario llegar a un consenso entre las formaciones políticas y alcanzar un liderazgo claro para tomar decisiones que, a buen seguro, pueden ser “complicadas políticamente”.

Ahora hay financiación y, después de tantos años luchando contra una sociedad que se negaba a cualquier tipo de obra, “tenemos a la gente de nuestra parte. Quieren ver obras, por lo que vamos a tener el apoyo de la sociedad civil”, insistió el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo.

Con estos vientos de cola, solo queda tomar decisiones. Entre las soluciones que se pusieron sobre la mesa para dar una salida a este “drama viario” están la de comenzar a ejecutar las obras más urgentes y que ya tienen financiación antes de las elecciones: carril Bus-VAO, cierre del anillo insular y desdoblamiento de la TF-1. Además, por parte del presidente de la FAST, José Fernando Cabrera, se planteó la realización de pequeñas obras en los enlaces de la TF-1 para que los coches que utilizan la autopista del Sur para desplazamientos cortos no vayan por dicha vía, sino por otras internas. También propuso que si la Consejería está desbordada porque no tiene técnicos, que “utilice los de Gesplan o los del Cabildo a través de encomiendas”, para así contar con los proyectos y poder hacer las obras, como ocurre en otras islas, que vienen con la tarea hecha.

Junto a estas medidas, es esencial tener sobre la mesa un plan de movilidad con una idea de un transporte público más rápido, barato y de calidad, “que haga que a una persona le salga más rentable y efectivo coger una guagua”, dijo Becerra.

Pedro Martín, alcalde socialista de Guía de Isora, propuso además la descentralización de algunos servicios, como los sanitarios con los hospitales del Norte y Sur, para evitar los traslados a la capital. Puso como ejemplo los tratamientos de quimioterapia. Al igual que todas estas alternativas, consideran necesaria una campaña de concienciación, y ahí entran las decisiones “complicadas” políticamete, “con medidas de incentivos y desincentivos para cambiar la forma de movernos, como restringir los aparcamientos privados o las zonas azules”. Por su parte, manuel Domínguez (PP), alcalde de Los Realejos, dice que “en Tenerife somos menos patriotas, es decir, hay más miedo y menos consenso”.