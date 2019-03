Qué flojito todo

Escuchando y viendo las sesiones del juicio al intento de independencia catalana, qué frágil me parece todo y qué fácil resulta en la garantista España romper un país. Por otra parte, igualmente me parece una estupidez que Coalición Canaria, que ha obtenido sus derechos solicitados con el fuero del nuevo REF, se oponga al que pretende ser fuero balear. ¿Por qué? Si nosotros hemos conseguido el REF -otra cosa es que se respete o no por parte del Gobierno socialista-, ¿por qué nos vamos a oponer a las pretensiones de una comunidad autónoma como Baleares, que ha mostrado su apoyo a Canarias, por ejemplo, en la bonificación del 75% de los billetes de avión? Y hablando de esto, es preocupante la escasez de plazas aéreas en los vuelos Canarias-Península y viceversa. Existen serios problemas para conseguir billetes con la facilidad de antaño. Yo no entiendo a los políticos, que en vez de aliarse para lograr mejoras se pelean entre ellos para que otros no las logren. Baleares solicita cosas distintas a nuestras ventajas fiscales, no será competencia -al menos por lo planteado hasta ahora- con Canarias, más lejana y más necesitada. Si se buscaba con el Estado de las Autonomías la solidaridad nacional, el proyecto tiene que ser común y justo, defendiendo nuestros intereses hasta con vehemencia, pero apoyando a los demás en sus afanes económicos y fiscales. Yo echo de menos a los políticos de la Transición porque lo que veo ahora me ha hecho odiar los telediarios. Hace tiempo que no los veo, sólo películas románticas y documentales de la BBC y la National Geographic, aunque puede ser también que todo sea un problema de edad. Ustedes dirán, que saben más que nadie. Bastante tengo yo con soportar al Real Madrid para estar ocupándome de otras cuestiones.