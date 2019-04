Me han dicho que me han puesto a parir en las redes por mi entrevista en este diario con la candidata al Senado de Vox, por Tenerife, Raquel Atienza. Yo la voy a votar, por si me quieren seguir poniendo a parir. Y la otra casilla será para el candidato al PP, Antonio Alarcó. Para el Congreso no lo tengo claro. Ahora sigan poniéndome a parir y váyanse a tomar por retambufa los que no respetan el voto de los demás. Estoy harto de arribistas y de violentos, de desocupados y de mentecatos, de culichichis y de retrasados políticos. Voto a quienes me da la gana y punto. Estaría bueno que alguien intentara dirigir mi sufragio, a través de una red social. La candidata de Vox ya citada me parece una mujer sensata y preparada. Y no como Ana Oramas, una busca líos de mucho cuidado, que no ha hecho sino actuar como una veleta durante toda la legislatura. Un día contaré más cosas, puede que en un libro. Un día contaré algunas crueldades de esta muchacha, en cuyo cartel hay una falta de ortografía: han escrito congreso (de los Diputados) con minúscula. Coalición Canaria ya se ha olvidado hasta de la ortografía, qué pena. El otro día fui a comer a Barroso con unos amigos y en los altos de La Orotava no había sino carteles de Ana Oramas; debe ser que, con la niebla, casi nadie quiere llegar hasta allí. Pero me da que esta vez le va a servir de poco a CC. Al pobre Linares, que es alto cargo de CC, lo han fagocitado también y no lo dejan ir sino a La Orotava pelada. Él tenía otras pretensiones. Total, que no me gustaría volver a estar de moda, pero insisto en que voy a votar, en parte, a Vox. En las municipales será distinto.