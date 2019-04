Elefante en una caja de zapatos

Un elefante escondido en una caja de zapatos condicionará, aquí, en las Islas, la negociación de los pactos municipales, insulares y regional. Un acuerdo oculto para la investidura de Sánchez será ese elefante metido en una caja. Los socialistas tendrán muy difícil que no se le vea la trompa, o las patas, pero lo intentarán. Por razones obvias, y por calendario, se amontonarán señales en el ámbito parlamentario. Intentarán atrincherarse en la ambigüedad. Sembrarán dudas. Remolonearán. Quitarán hierro u oficialidad al maridaje. Ganarán tiempo perdiéndolo. Perderán tiempo ganándolo. Procurarán que los días pasen sin que pase mucho. Querrán que las semanas transcurran volando por debajo de lo que los radares llegan a detectar. Da igual. Ese matrimonio secreto no podrán esconderlo debajo de un cojín. Podrán restarle publicidad silenciando la tramitación del expediente matrimonial. No habrá rueda de prensa de los contrayentes formalizando su decisión. Tanto dará. Las negociaciones que a partir del veintisiete de mayo iniciarán los partidos de las Islas se verán marcadas por ese acuerdo de investidura amarrado pero no contado. Las conversaciones para formar mayorías estables en ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico se moverán en junio sobre un escenario inédito. En esta ocasión no se negociará el gobierno de las corporaciones locales meses antes de que unas elecciones generales determinen el peso de cada cual en el Congreso. Esta vez los negociadores se sentarán en las mesas con esa variable ya despejada; y, sobre todo, con dos partidos de ámbito estatal entendiéndose, priorizando dar continuidad en las Islas al pacto no verbalizado que tienen en Madrid, hablando ambas fuerzas antes de sentarse, coordinando propuestas en reuniones previas a las reuniones con terceros. La mala noticia para Coalición es que esta vez dos partidos le llegarán a la mesa cogidos de la mano. La buena es que el buen resultado que CC ha tenido en las elecciones generales les permite afrontar mayo con sus expectativas rejuvenecidas. En Madrid intentarán ocultar el pacto que va a permitir a Sánchez continuar como presidente. Los socialistas no reconocerán un acuerdo con ningún otro partido hasta el veintisiete de mayo, para no complicar la vida a sus candidatos municipales o autonómicos. No les será sencillo, no es fácil esconder un elefante en una caja de zapatos.