Si no has decidido qué o a quién vas a votar, entonces eres el puto amo. Si dudas, si a estas alturas sigues sin tenerlo claro, si no sabes qué vas a hacer el veintiocho de abril o el veintiséis de mayo, que sepas, si es que aún no lo sabes, que eres el puto amo. Quienes tienen claro su voto también son importantes, en fin, vale, de acuerdo (ellos importan, venga; pero no es lo mismo, qué va). A los decididos, a quienes saben qué papeleta van a coger, a los que lo cuentan en el bar o en las bodas, a los que dicen tenerlo claro cuando unos encuestadores los llaman o paran por la calle, decirles que también cuentan, y tal. Ahora bien, los que cortan el bacalao son otros. Quienes tienen la sartén por el mango, los que castigan a los candidatos con noches sin pegar ojo, son otros. Son los indecisos los que pilotan, ellos los que tienen a los partidos buscándolos debajo de las piedras, dándole mil vueltas para captarlos, haciendo piruetas para sacarlos de su indecisión. Si te has alistado en el ejército de los indecisos, pídete lo que quieras, los candidatos te pagan la ronda. Si eres indeciso, tú mandas. Es tu momento. Con el bipartidismo en horas bajas, esta vez no hay (ni habrá) ola socialista o pepera. Esta vez la ola son los indecisos, la ola eres tú. Tus dudas son la estrella de estas elecciones. Tu volatilidad los tiene locos, diciendo una cosa y la contraria, moviéndose en todas las direcciones, buscándote, haciendo boberías para llamar tu atención. Tu indecisión tiene a los partidos estrujándose el cerebro, buscando la manera de ganarte. Eres la llave. En tus manos está el siguiente Gobierno de España, y también quién o quiénes gobernarán tu ayuntamiento o cabildo. Millones como tú los tienen desorientados, incapaces de pintar un resultado. Porque tú, campeón, no vas a abstenerte. Tú vas a votar, eso es seguro. Tú eres de ir al colegio electoral, pero no sabes qué harás. No das pistas. Vas a esperar al último momento para decidirte. No dices nada. Ni siquiera cuentas qué pactos prefieres. No tomas partido. Hoy insinúas que simpatizas con estos, pero mañana que te identificas con aquellos. Eres la ola de los decididos indecisos. Tú mandas. Abril y mayo son tuyos. Eres indeciso. Eres el puto amo.