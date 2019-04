Marta López, víctima de acoso en las redes sociales

Marta López, la colaboradora más polémica de todas las ediciones de Gran Hermano, se ha metido de lleno en Mtmad abriendo su nuevo canal. Parece que tras haber tocado fondo, como ella misma asegura, está imparable y no quiere dejar de hacer lo que lleva haciendo toda su vida: trabajar. La exconcursante de Gran Hermano se ha mostrado de lo más natural posible y ha hablado, en este primer vídeo para su canal, de lo sorprendente que le ha parecido los insultos y los comentarios negativos que recibe cada vez que cuelga una fotografía en su perfil de Instagram.

“No me pretendo gustar a todo el mundo, nunca lo he pretendido. Tengo 45 años, tengo 3 hijos, tengo una vida laboral de 31 años cotizados a la seguridad social. No hacéis más que meteros conmigo y llevo toda mi vida trabajando…” ha comentado la colaboradora de Telecinco. Lo cierto es que este vídeo lo ha utilizado para ‘denunciar’ de alguna manera el acoso que sufre en las redes sociales y a explicar a todos sus seguidores que ella se muestra lo más natural posible y que no le importan en absoluto los insultos.

Para la personas que le comentan y se meten con ella afirmando que tiene mucho dinero, Marta ha querido aclarar que: “Os creéis que soy rica o algo así, en una época yo gané mucho dinero en televisión, hice inversiones, puse negocios y los negocios cuando llegó la crisis algunos no fueron bien. Con lo cual, he pasado de estar aquí a estar abajo, en el suelo. Lo único que he hecho es levantarme, ¿y sabéis cómo? Trabajando”. De esta manera, la exconcursante de Gran Hermano quiere dejar claro que aunque la veamos en la televisión ella tiene dos o tres trabajos más, con los que gana lo suficiente para sacar adelante a sus tres hijos.

“Cuando has estado en lo más alto y luego llegas a tocar fondo, se aprenden muchas cosas. En ese camino, en estos últimos años, he aprendido muchísimo como persona, he apreciado y valorado las cosas que antes no les daba importancia” ha confesado también Marta López, y es que parece que está completamente decidida a participar en la gran familia de Mtmad y mostrar su lado más humano cada semana.

De haber participado en tres realities, pasó a ser una de las colaboradoras más guerrilleras dentro de los platós de televisión. Estos últimos años la hemos podido ver en los Debates de Gran Hermano, defendiendo a muerte a los concursantes que más le gustan y atacando a los que no. Así es Marta López, una de las veteranas de televisión que sin duda, sabe renovarse con tal de no morir públicamente.