Omar Montes confiesa cuál es la razón por la que no nominará a Isabel Pantoja

Omar Montes está como loco por empezar Supervivientes. Aunque le duela reconocerlo, su fama procede de su relación con la hija de Isabel Pantoja y por su paso en Gran Hermano Vip. Su carácter tan natural y su sentido del humor han conquistado el corazón de la audiencia y ha conseguido aumentar la cifra de sus seguidores. Ahora se sumerge en esta aventura que compartirá de la mano de Isabel Pantoja. Lo cierto es que estamos deseando de ver a la tonadillera compartir sitio con el exnovio de su hija.

El cantante ha confesado que no podría nominar a Isabel Pantoja porque: “No podría nominarla por la sencilla razón de que hace el gazpacho muy bien y la última vez que estuve en su casa me bebí tres litros de gazpacho y dejé a toda su familia sin gazpacho”. Además, ha querido recordar con cariño el primer día que llegó a Cantora y la Pantoja le recibió con los brazos abiertos: “Nada más llegar yo allí, me abrió las puertas de su casa, en su cumpleaños. Fue todo como muy familiar y como yo soy un chico muy familiar, también las gocé”. Además, el exnovio de Chabelita está convencido de que lo prefiere a él antes que a Asraf: “Eso es así, ahora cuando vengas se lo preguntas a ella, lo bueno que tiene Isabel es que no tiene pelos en la lengua”.

Parece que no deja de lado el humor y ha querido mandar unos piropos a su exnovia: “Con extensiones o sin extensiones, Isa es muy guapa igualmente” y es que aunque lo suyo con Chabelita no funcionara, solo tiene buenas palabras para la madre de su ex, que asegura que es como su tía: “Para mí es como mi tía. Ya sabéis que yo con Kiko que me llevo muy bien desde hace muchos años, es como mi hermano”.

Además, aunque confiesa que le da un poco de miedo el salto del helicóptero, ha desvelado a quién le dedicará el salto: “A mi abuela y a mi hijo”. Lo cierto es que, sin duda nos va a regalar muy buenos momentos como ya hizo en GH VIP. Aunque asegura estar tranquilo en el amor, insinúa estar activo con algunas de sus amistades: “Tengo muchas amistades porque es cierto que soy un chico muy cariñoso, tengo el corazón muy grande y oye, quién soy yo para negárselo a todas las mujeres guapas del planeta”.

Lejos de ponerse en forma para lucir tipazo como hace años, el cantante ha confesado que está intentando engordar para contrarrestar lo que adelgace en la isla: “¿Para qué voy a llegar allí hecho una mierda, escuálido, para luego estar allí todo el día tirado? Pues no, entro gordito y sano, que es mejor, como dice mi abuela”.