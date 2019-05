Ángel Víctor Torres: “Es el momento, después de 26 años, de mandar a la oposición a CC”

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones autonómicas y locales del 26 de mayo, Ángel Víctor Torres, atiende la solicitud de DIARIO DE AVISOS el mismo día que Pedro Sánchez ha visitado las Islas. A pesar del empujón electoral que supone esa ola socialista que consiguió movilizar el presidente del Gobierno, Torres no las tiene todas consigo, aunque se le nota ilusionado, a pesar del cansancio de la campaña. Sabe que está ante una oportunidad “histórica”, ahora solo falta que se confirme en las urnas.

-¿Cómo afronta el PSOE esta campaña en la que, todo hace indicar, que serán la formación política más votada en las Islas?

“Estamos en una campaña histórica, que es la de la reforma electoral, y que puede ser la del cambio político en Canarias. Creo que las cosas van bastante bien”.

-¿Cómo ha vivido el acto que ha llevado a cabo Pedro Sánchez hoy (por el jueves) en el barrio de Ofra en la capital tinerfeña?

“Hemos tenido un día intenso, con dos actos preciosos porque se han desarrollado en la calle. En Vegueta, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, y en Ofra, en el caso de Santa Cruz, y la verdad han sido dos actos multitudinarios. La gente estaba enfervorizada, dándole besos, abrazos, sonrientes, feliz. Se ha vencido al miedo a la amenaza de la derecha. No recuerdo un fervor semejante, si no nos remontamos al principio del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que estamos hablando de hace 10 o 12 años que no reconozco tal entusiasmo en la ciudadanía. Creo que es un momento magnífico para el Partido Socialista, para los españoles y para los canarios”.

-Esa ola socialista de la que usted está hablando, ¿llegará a las Islas?

“Estoy convencido que va a llegar a las Islas y, además, lo que debe llegar multiplicada son las propuestas de políticas sociales que ha hecho Pedro Sánchez. Creo que la mayoría de los españoles, después de los grandes recortes del Partido Popular (PP), ha visto un gobierno que ha priorizado las políticas básicas, que ha tomado decisiones, incluso, con 84 diputados para subir el salario mínimo, para universalizar la Sanidad, para apostar por la Educación pública o por la lucha contra la violencia machista y eso es, específicamente, lo que hacía falta en este país. Ante los augurios tremendos y furibundos de las derechas que decían que había un okupa en la Moncloa, los españoles y los canarios le han dado un cachetón a esas afirmaciones votando mayoritariamente a Pedro Sánchez. A CC se le ha dado tal bofetón porque han estado todo este tiempo diciendo que el presidente ha estado machacando a las Islas y hemos sido la fuerza que ha ganado rotundamente en Canarias”.

-Sin embargo, hoy (por el jueves) hemos visto en Ofra una nueva valla de “Paga lo que debes”.

“Nosotros denunciamos esa valla y la Junta Electoral mandó retirarla. Los mismos que la pusieron entonces, que fue CC, lo han vuelto a hacer y hemos vuelto a denunciarlo”.

-¿Lo han denunciado hoy mismo?

“Sí, lo hemos llevado a Fiscalía. Malos modos, nerviosismo, marrullería, incumplimiento de los pactos electorales. Esas no son las formas que se deben llevar en la política. Creo que hay una desesperación de quien lleva 26 años presidiendo Canarias, que termina tomando decisiones como esas vallas, que creo que van en su perjuicio también”.

-Pedro Sánchez ha sido muy contundente con respecto a CC, diciéndole que tiene que estar en la oposición. ¿Lo va a hacer usted también?

“Es el momento, después de esos 26 años en los que CC ha presidido Canarias, de mandar a la oposición a quienes en vez de dar la cara y responder por qué tenemos la Sanidad como está, la Dependencia, la Educación, el Bienestar Social, es decir, lo fundamental en lo que es el Estado del Bienestar, lo que hacen es acusar a otros. Me abochorna escuchar a Clavijo decir que cómo es posible que se pueda apoyar unos presupuestos, que no contemplen partidas contra la pobreza, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido fondos para la pobreza y aquí no se los han gastado. El Gobierno de Canarias, de CC, ha devuelto dinero, que venía para las Islas para luchar contra la pobreza cuando tenemos un 41% de pobreza infantil o un 40,2% de pobreza estructural. Eso es lo que ocurre en nuestra tierra. Un Clavijo que, por ejemplo, acusa constantemente al Gobierno de España de incumplir el Estatuto de Autonomía y el REF y resulta que él lo incumple”.

-¿Coalición incumple el Estatuto?

“CC sí que incumple el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque hay un artículo que habla claramente de la educación infantil y le da la espalda a la educación infantil. Hay otro que habla de la renta mínima y no ha hecho nada con respecto a la pobreza. Clavijo es el presidente que menos dinero le ha dado a los ayuntamientos para la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Hay artículos del Estatuto de Autonomía que dicen que hay fórmulas sobre el derecho fundamental de la vivienda, y resulta que este año, de la partida del Plan de Vivienda que firmó con el PSOE, con José Luis Ábalos, no ha ejecutado nada. Ese es el Gobierno que tenemos, el Gobierno de Clavijo que grita a Madrid diciendo que le faltan recursos y luego no se los gasta”.

-Sin embargo, en el debate de la RTVC, le señalaban a usted para los posibles pactos. ¿No fue demasiado tibio al no decir claramente que no va a pactar con CC?

“Creo que todo lo contrario, fui bastante claro y contundente. Dos conclusiones: el debate demostró que la Presidencia de Canarias la va a ostentar el Partido Socialista porque todos lo dan por hecho, hasta el propio Clavijo me llegó a decir que Torres no respondía porque creía que la ola le iba a llevar a ser presidente. Lo he dicho, si tengo la responsabilidad, como presidente de conformar el Gobierno de Canarias, pondré sobre la mesa las propuestas de política social que está en mi programa electoral. Hablaremos con las formaciones políticas que sean capaces de sumarse a ello. Por tanto, no voy a pactar con los partidos que han llevado al 40% de la pobreza a nuestra tierra y esa ha sido la acción de CC en los dos últimos años. La gente debe tener bien claro que tiene una oportunidad histórica para que se produzca el cambio social y político en Canarias”.

-¿Cómo va a provocar usted ese cambio social y político?

“El cambio social es urgente, por eso entre las propuestas que llevamos en los presupuestos de este año hay un plan de choque para el empleo de 50 millones de euros y un plan contra la pobreza también de otros 50 millones para hacerlo con los ayuntamientos y las ONG. Hay que hacerlo ya, urgente, con los presupuestos del 2019. Por tanto, estamos planteando una censura a CC y al PP, que son los que aprobaron esas cuentas”.

-El candidato del PSOE a la Alcaldía de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirmó al DIARIO que iba a mirar hacia la izquierda para pactar. ¿Hará usted lo mismo?

“Creo que en La Laguna hace falta una renovación generacional, un cambio de ciclo, se agota una manera de gobernar con CC y la propuesta la tiene que liderar, claramente, Luis Yeray. Lleva un programa en el que hay 140 propuestas, que son también de corte progresista y que apuesta porque quienes más tengan, más paguen y eso nada tiene que ver con la política de nacionalismo conservador que representa, fundamentalmente, en La Laguna y en Santa Cruz y dentro del conjunto de las Islas, CC, la antigua Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI). Hay dos alternativas con dos nombres, de un hombre y una mujer, como son Luis Yeray en La Laguna y Patricia en Santa Cruz”.

-Le estaba preguntando por un pacto de progreso en Canarias. ¿Mirará usted a la izquierda?

“Eso está en el programa, no me lo invento yo. En la ponencia que emana del Congreso en el que yo presento mi equipo y es aprobado por la militancia y los miembros de ese Congreso, hay una ponencia que dice, claramente, que el PSOE arbitrará las fórmulas para, si no se consiguen mayorías absolutas, establecer alianzas de progreso. Los partidos que también comparten con nosotros esa manera de gobernar, deben intentar conseguir el mayor número de apoyos, porque sería un drama que esto se frustrara porque nos faltaran algunos diputados. Si no se dan las aritméticas y somos el partido que gana las elecciones y tiene más diputados, lo que espero es que los que han perdido esas elecciones, respeten que el que las gane conforme gobierno”.

-¿Pactaría usted con imputados?, dada la situación judicial en la que se encuentra Fernando Clavijo?

“Tenemos un código ético que a nosotros nos autoobliga y, por extensión, aunque otros partidos puedan tener otro código ético, desde nuestro punto de vista nos obliga a preservarlo y a cumplirlo exactamente igual”.

-¿Qué destaca usted de su programa para gobernar Canarias?

“Nuestro programa contempla 110 medidas y un objetivo. El objetivo es la defensa del REF y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por cierto, dos instrumentos que tienen la firma del PSOE”.

-¿Cuáles son los ejes de esas 110 medidas?

“Esas 110 medidas se estructuran en tres ejes: Justicia Social, Economía Solidaria y Desarrollo Sostenible. Justicia Social tiene que ver, fundamentalmente, con el Estado del Bienestar. En Educación proponemos que lleguemos al 4% y al 5%, de acuerdo a los parámetros que se han aprobado en el Parlamento. Estamos hablando de unos 300 millones de euros cada año para poder llegar a los parámetros del cumplimiento de la educación y significa tener inyección de profesores de manera urgente”.

-La consejera de Hacienda quería adoptar esa medida a través del uso del superávit.

“Siempre pongo un ejemplo en la gestión de CC en estos años. Faltan pocas fechas para las elecciones y dicen que van a poner más profesores para el curso que viene que empieza en septiembre, patético. Hoy tenemos 24.000 docentes y hace 15 años teníamos 24.000 docentes, es decir, hoy tenemos los mismos docentes que hace 15 años en Canarias. Con una población que ha crecido, con niños que precisan tener ratios más bajas, la Educación ha empeorado y por eso estamos en los últimos puestos. Lideramos el abandono escolar, la pérdida de talento, por eso nosotros hacemos una apuesta clara: 4% y 5% en los plazos establecidos en el pacto de Educación”.

-Hace mucho que no se construye vivienda social en las Islas, ¿qué propuestas tiene?

“Promovemos la compra inmediata de vivienda, de las que están en stock. Conseguiremos más de 1.500 viviendas de manera inmediata y podemos llegar a 5.000 ó 6.000 viviendas en construcción nueva a lo largo del mandato”.

-En lo que respecta a la aplicación de la Ley de Dependencia, Canarias también está a la cola…

“Implementaremos 70 millones de euros para que los dependientes sean tratados en su entorno, es decir, que haya ayuda a domicilio, que se creen nuevas plazas sociosanitarias con una relación precio-plaza mucho mejor. Además, aportaremos otros dos millones de euros para que tengamos más personal disponible”.

-¿En Sanidad?

“No puede ser que haya 11 millones de euros para las urgencias en dos años y 400 para la sanidad concertada. Eso hay que reestructurarlo, apostar por los profesionales, cuidarlos, son el tesoro más importante y no laminarlos como ha ocurrido en el Hospital Insular con los profesionales de las urgencias. CC ha fallado en la gestión de la Sanidad en los últimos dos años, a pesar de contar con los mayores recursos de su historia”.

-¿Variarán el planteamiento del sistema de pensiones, obviamente, en la parte autonómica?

“Implementaremos, con nuestros fondos, 50 millones de euros para que Canarias deje de ser una de las seis comunidades que no aporta un euro para las pensiones no contributivas”.

-¿Aplicaría usted una tasa turística?

“Llevamos una propuesta muy clara: medidas de ingresos turísticos…”

-Disculpe, ¿eso qué significa?

“Que con la fórmula que se acuerde, en la que además creo que se puede conseguir con el consenso de la patronal, se destinen fondos de los ingresos que genera el turismo para revertirlo en el turismo. No hablamos específicamente de una tasa, puede venir a través del IGIC o de otras formas, pero sí que hacen falta medidas de turismo sostenible”.

-Hablaba usted, anteriormente, entre sus ejes programáticos de la economía social. ¿En qué consiste?

“Es fundamental que Canarias se convierta en en el Observatorio nacional contra el Cambio Climático, a lo que se comprometió Pedro Sánchez. Tenemos un nicho de empleo fundamental a través de las energías renovables, tenemos que llegar al 50% en el próximo mandato, obligatoriamente y olvidarnos en medidas de transición. Tenemos que hacer que la economía circular o la economía del suelo verde sea posible en las Islas, lo que significa que el reciclar, reutilizar y reparar tienen que ser reglas para el Gobierno de Canarias, y también llegar a convenios con todos los ayuntamientos para que haya una política de residuos que sea razonada y que sea compartida”.

-Antes hablábamos de cómo se había enturbiado la campaña con las vallas, ¿qué supone la denuncia de Fernando Bañolas (CC) contra usted por la gestión del Gran Canaria Arena?

“Es una denuncia malintencionada, una denuncia política, a la que responsabilizo de la misma a CC y que lo que busca es enfangar al candidato con mayores opciones de ganar las elecciones en Canarias. Aunque no me coge de sorpresa, ciertamente, creía que tenían unas líneas mínimas de respeto institucional y ético para no llegar a esto. Estamos hablando de un expediente en el que el carácter es administrativo, que no se toma ninguna propuesta administrativa, que no se hace un recurso de oficio, que en vez de ir a solicitar informes a los servicios propios del Cabildo o solicitar el que sea Fiscalía quien informe, no, se va directamente al juzgado de guardia con la intención voluntaria de hacer daño al adversario político”.

-¿No cree que es un error estratégico que usted no haya acudido a ninguno de los actos de presentación de candidaturas de los alcaldes del sur de Tenerife?

“No, he intentado estar. Incluso, tenía previsto acudir a la presentación de la candidatura de Pedro Martín y se suspendió por la muerte repentina de Rubalcaba y me fue imposible venir el lunes porque ya había cerrado una reunión con todos los sectores de Educación que venían de todas las Islas, es decir, si no voy, no es porque sea un error estratégico, sino porque me es imposible. No obstante, sí le digo que en la campaña estaré con los alcaldes del Sur”.