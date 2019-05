El caos se apodera de Venezuela y Guaidó promueve desde hoy un paro general en el país

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha cargado contra los manifestantes que ayer secundaron la convocatoria del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a marchar por Caracas y otras ciudades en el marco de la Operación Libertad, cuyo objetivo es derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Según distintas fuentes, en todo el país se han llevado a cabo más de 400 manifestaciones y/o concentraciones de protesta, y los incidentes habrían causado al menos dos muertos y unos 200 heridos desde que, a primera hora del pasado martes, se anunciara la liberación del líder opositor Leopoldo López, quien se ha refugiado con su familia en la embajada de España en Caracas tras sufrir un arresto domiciliario desde julio de 2017. En cuanto a la evolución de la Operación Libertad, que ayer generó más caos en todo el país, Juan Guaidó convocó a un paro en el sector público para hoy que, en los próximos días, aspira a que sea general. “El apoyo militar no ha sido suficiente, pero la Operación Libertad sigue adelante”, explicó ayer Guaidó, mientras que Maduro sostuvo que “el golpismo no es el camino para Venezuela”.

Respecto al relato de los hechos acaecidos ayer, Guaidó había citado a los venezolanos a las 10.00 (hora local) en catorce puntos de concentración en Caracas, a donde empezaron a llegar a cuentagotas acusando el cansancio del día anterior. “Estoy aquí por mi muchacha. Yo creo que este es el momento. Hay que salir a la calle”, dijo una mujer junto a su hija a la cadena local Vivo. El líder opositor logró movilizar a miles de personas que se han manifestado pacíficamente en la zona oriental de Caracas y en otros rincones de la geografía venezolana, si bien la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) repitió las cargas del martes.

Según El Nacional, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes de Altamira y Florida, en Caracas, y en la ciudad de Barquisimeto. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social confirmó los choques en Altamira y Florida, y añadió El Paraíso, también en Caracas.

Entretanto, en la zona occidental de la capital, miles de chavistas respondieron a la invitación de Maduro a congregarse en el palacio presidencial mayo como prueba de la unidad nacional tras lo que consideró una “escaramuza golpista” que fue derrotada. “La clase obrera se moviliza en todo el país para celebrar su día y defender sus logros, con una gran marcha que le dice no al golpismo y no a la injerencia yankee. ¡Nervios de Acero!, ¡Calma y Cordura!”, repitió ayer el presidente bolivariano en Twitter.

Cabe recordar que Guaidó proclamó el martes el inicio de la Operación Libertad, asegurando que tenía el apoyo de “un grupo importante” de militares, incluidos el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para derrocar a Maduro. Consiguió, como ayer, movilizar a miles de personas por Caracas y otras ciudades y que más uniformados se sumaran a su causa, pero no logró que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y las Fuerzas Armadas cambiaran de bando. El presidente encargado de Venezuela reconoció ayer que el apoyo que obtuvo el martes de las Fuerzas Armadas en el arranque de la Operación Libertad “no fue suficiente”, pero aclaró que el plan para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro “sigue adelante”. “Está claro que las Fuerzas Armadas nos escuchan pero ayer [el pasado martes para el lector] no fueron suficientes”, dijo Guaidó, quien reclamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “que se manifieste conjuntamente”, insistiendo en que “aquí no se está pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, sino que se pongan del lado del pueblo venezolano”. A la espera de que los militares venezolanos den el paso, el líder opositor anunció ayer la puesta en marcha de lo que denominó la Operación Libertad Sindical para “ir sumando a todos los sectores” porque “faltan piezas importantes”. Así, pidió a los venezolanos que hoy jueves inicien “paros escalonados hasta lograr la huelga general”. Guaidó apeló específicamente a los empleados públicos, feudo tradicional del chavismo que ha comenzado a resquebrajarse por la deriva económica. “Funcionarios, atención. El llamado es a ustedes”, les ha dicho, asegurando que, si se suman a los paros escalonados, estarán protegidos frente a eventuales represalias del Gobierno de Maduro gracias la recién aprobada ley de garantías de los trabajadores públicos. Guaidó también se mostró consciente de que “van a ser días duros, probablemente, por la arremetida, por la persecución, por la cacería de brujas”, porque “los poquitos de los que tienen control van a intentar atacar”. Frente a ello, ha pedido “inteligencia” y “estrategia”. “Hoy no hay sueldo que alcance”, recordaba ayer, 1 de mayo, Guaidó.

Mientras tanto, la preocupación crece entre la comunidad internacional, a la espera de unos acontecimientos que sin duda, tendrán consecuencias directas en el futuro inmediato de Venezuela.