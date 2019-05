El caso Grúas y otros

No sólo es el caso grúas, que tiene imputado al presidente del Gobierno, el que amenaza a dirigentes de Coalición Canaria. Sólo en el Ayuntamiento de La Laguna hay otras 17 empresas (me puedo equivocar poco) cuyos contratos han vencido y cuyo estado actual de prórroga ha sido reparado por el interventor. Se calcula que hay unos 50 millones de euros de reparos levantados, lo que añade un riesgo judicial notorio a los responsables. Vamos a hablar de supuestas irregularidades, de momento, pero si se tira de la cuerda la cosa puede llegar a los tiempos del cólera, o, si quieren, a los tiempos de la quícara. Coalición Canaria, a pesar de su engañoso éxito electoral incomprensible en las generales, es un circo. Un circo, con un vicepresidente del Gobierno que pasa rozando el coeficiente intelectual mínimo –es, literalmente, memo- y con un presidente imputado y bien imputado, y más que lo puede estar por las razones anteriormente dichas, como rezan las instancias a los juzgados. Yo creo, con Javier Pradera, que la corrupción entra en las administraciones públicas por la vía de la contratación y Coalición Canaria es una máquina de contratar con intereses. El golpe de suerte de las legislativas es, ya digo, incomprensible; vamos a ver si lo repiten en las municipales, insulares y autonómicas, que creo que no. En fin, que no es sólo el caso grúas con el que deben lidiar Clavijo y Cía, sino otros más que van cayendo con cuentagotas en la temida Fiscalía Anticorrupción. Pronto tendremos muchos más datos de lo que está pasando, sobre todo en unas próximas declaraciones de Santiago Pérez, que ya es hora de que sea alcalde de La Laguna. Por lo menos tendremos quien haga limpieza en Aguere, donde el día en el que se levanten las alfombras van a salir hasta bailarinas de la danza del vientre.