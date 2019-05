Los reyes, el emérito y el titular, fueron recibidos en un acto en Italia con el himno español, la Marcha Real, pero con un coro que lo cantó usando la letra que José María Pemán escribió para darle contenido. Yo me alegro, porque la letra es preciosa. Nosotros nos la aprendimos en el bachillerato. Pemán fue un grandísimo poeta gaditano, que además llegó a escribir guiones para la televisión en blanco y negro de la oprobiosa, con un personaje andaluz peculiar como protagonista: el Séneca. Yo soy un gran admirador de su poesía, con frecuencia teñida de exaltaciones católicas diríamos que exageradas, pero muy bellas. La equivocación -la letra de Pemán no es oficial y la izquierdona casposa se encargará de que nunca lo sea- ha originado una disculpa de las autoridades italianas, pero lo cierto es que el coro infantil sonaba muy bien, que la letra es, ya digo, muy hermosa y neutra y que los reyes, el emérito y el otro, permanecieran firmes y respetuosos a su sonido, igual que el resto de las autoridades presentes en el acto, creo que desarrollado en un teatro. España es tan plural y tan absurda que no ha conseguido aprobar una letra para su himno. La izquierda querrá imponer el idiota “ellos y ellas” y la derecha se opondrá a cualquier idea progresista coherente. Es nuestro sino, son las dos Españas que más que nunca existen hoy. Aquí lo que nos gusta es rebelarnos perpetuamente para que luego venga un caudillo, sea el Cid Campeador, sea Franco, a cortarnos el gaznate. Y así vamos tirando, mientras Europa, la Europa culta, dispara su progreso. En este país siempre tiene que haber una Inquisición: a veces matan a los curas y otras veces son los curas los que matan, en nuestro eterno metisaca. Pero siempre nos quedará el himno de Pemán.