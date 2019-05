“El profesor se ríe de mí en clase”; la dura carta de un niño con autismo

“Señora director: le escribo para pedirle que me autorice para salirme de la asignatura de religión porque el profesor me molesta, diciéndome que ‘no existo’ o burlándose de mi”. Es el inicio de la carta escrita por Santiago, un niño chileno que estudia sexto de Primera y que padece autismo. EN la misma, que está escrita el pasado mes de abril pero que se ha viralizado en los últimos días, denuncia a su profesor de religión que, sin ningún escrúpulo, se ríe de él.

El escrito lo ha hecho público una tía del niño, que explica que acude colegio público de Santiago de Chile y que recalca que el pequeño está diagnosticado con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). “Le escribo para pedirle que me autorice salirme de la asignatura de religión porque el profesor me molesta, me dice que ‘no existo’, se burla diciendo ‘¿por qué no vino Santiago?’, y hace que todos se rían, y eso me hace sentir triste”, dice el niño en su estremecedor relato.

“Ayer mis compañeros se volvieron a reír y me tuve que escapar de la clase para llorar”, indica el alumno, que ha recibido la solidaridad de miles de personas alrededor del mundo mediante las redes sociales.

La publicación de la tía ha sido compartida 43.000 veces, aunque no ha trascendido si, finalmente, el colegio ha puesto fin a la lamentable actitud del profesor.