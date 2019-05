“Está claro que la ciudadanía ha votado por un cambio en Canarias”

Una alegría generalizada, si bien no desbordante, reinó anoche en el cuartel general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, ubicada para este superdomingo electoral del 26 de mayo en el Salón Erjos del santacrucero Hotel Taburiente. Y eso que no fueron pocas las alegrías ayer para los socialistas canarios, con triunfos claros en las urnas para sus compañeros en municipios como Candelaria, Vilaflor, Adeje, Arona, La Matanza o las propias europeas, y otros no absolutas, pero sí apreciadas, como los resultados del PSOE en el Puerto de la Cruz, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y, claro está, al Parlamento autonómico.

Por todo ello, la candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife por el PSOE, Patricia Hernández, que además iba en el número dos en la lista regional al Parlamento de Canarias, no dudó en celebrar, cuando ya el reloj había superado la medianoche, que “el PSOE ha sacado los mejores resultados de su historia en la capital tinerfeña”. “Nadie sube como sube el PSOE santacrucero en toda Canarias”, se congratuló Hernández, para quien “el trabajo no solo no acaba hoy [ayer para el lector], sino que empieza mañana [hoy]. Está claro que los canarios y las canarias han votado cambio -sostuvo esta doble candidata, ya con una visión general de la jornada electoral-, y ahora es cuando los partidos tenemos que hablar para hacerlo realidad”. Sobre si entra en sus planes un pacto con Coalición Canaria, vistos los resultados, la socialista fue rotunda: “Lo único que ha cambiado es que los ciudadanos han pedido cambio. Cada partido interpretará los resultados a su manera, pero nosotros entendemos que se trata de un mensaje muy claro”. Algo parecido ocurrió en La Laguna, donde la lista encabezada por Luis Yeray Gutiérrez mejoraba con claridad sus resultados de hace cuatro años, si bien para desbancar a CC necesita del apoyo de Unidas Podemos y Avante La Laguna para gobernar en lo que sería un pacto progresista en la Ciudad de Los Adelantados.

Antes de que Patricia Hernández abriese el turno de los oradores tras conocerse lo más granado de los escrutinios, la noche había transcurrido con calma en la sede electoral del socialismo tinerfeño. El viceconsejero insular del PSOE Aarón Afonso explicaba entonces a DIARIO DE AVISOS, cuando aún apenas se había iniciado el escrutinio, que la jornada electoral había transcurrido con tranquilidad, más allá de alguna incidencia puntual, mientras que el número dos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, reconocía que lo más saludable era poner coto a los nervios durante el recuento. Entre bambalinas se podía ver a otros dirigentes del PSOE insular como su diputado al Congreso Héctor Gómez, quien no paraba de mirar en su télefono móvil cómo le iba a sus compañeros en los distintos municipios.

Las primeras sonrisas llegaron con las europeas, dado que no solo ganó el PSOE sino que su candidato canario, Juan Fernando López Aguilar, repetirá en la Eurocámara. En declaraciones realizadas en Las Palmas de Gran Canaria y recogidas por Efe, López Aguilar calificó de “noche enorme” la que estaba viviendo la familia socialista.

“Hemos ganado con claridad las elecciones europeas, una victoria que espero que sirva de aliento para los compañeros que aguardan los restantes escrutinios” subrayó el dirigente socialista, quien agregó que “más de 6,3 millones de votos, un tercio de la ciudadanía española ha apostado por el PSOE”. Por último, López de Aguilar cree que de confirmarse los datos será el único europarlamentario canario en la próxima legislatura, por lo que se ha puesto al servicio de todas las instituciones, colectivos y ciudadanos para defender sus propuestas y derechos en la UE.

Pero la explosión de alegría en el socialismo canario llegó con la aparición de su secretario general, Ángel Víctor Torres, quien se mostró exultante tras su victoria en el Parlamento de Canarias. “¡El 28 de abril dijimos que este 26 de mayo tocaba Canarias, y hemos ganado rotundamente las elecciones!”, clamó ante una audiencia entregada. El que puede ser futuro presidente de Canarias agradeció al resto de partidos que lo hubieran felicitado ya por la victoria de su partido. “La mayoría de los canarios y las canarias han votado cambio para Canarias”, señaló Torres, en un mensaje común anoche desde las filas socialistas, “y como fuerza más votada en Canarias iniciaremos mañana [hoy para el lector] los contactos con el resto de los partidos para hacer realidad ese cambio”, apostilló. “Trabajaremos con todos. Gracias a quienes nos han votado y a quienes no lo han hecho. Vamos a trabajar por Canarias y a cambiar Canarias”, señaló igualmente Torres.

A última hora se esperaba la intervención del candidato socialista al Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, quien, ante lo apretado del resultado, optó a esperar por el final del escrutinio. Al cierre de esta edición, unos 1.600 votos le separaban de Carlos Alonso (CC) con el 96,68%.

Pero, fuera como fuese, la alegría de saberse triunfadores terminó por imponerse entre una familia, la del socialismo canario, que ayer tuvo motivos sobrados para la alegría.