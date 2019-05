La fiesta de la Cruz

El historiador Eduardo Zalba ha demostrado que las verdaderas fiestas patronales del Puerto de la Cruz no son las del Gran Poder y la Virgen del Carmen, sino las de la Cruz, las fiestas de mayo. El otro día, en la explanada del muelle, en una noche climatológicamente muy agradable, el señor Zalba impartió una documentada conferencia sobre el origen de la fiesta, citando sobre todo las aportaciones del alcalde y cronista Álvarez Rixo, a la vez que fueron homenajeados los priostes de la Santa Cruz vivos, que somos muy poquitos ya. Rescatado de los archivos parroquiales un viejo libro de actas, Zalba aportó luz sobre el origen de algunas imágenes portuenses, incluidos el Gran Poder de Dios -que posiblemente no vino de Sevilla, sino que fue moldeado en Canarias-, y la Cruz de plata que preside las celebraciones de mayo. Una tradición que data de 1671, cuando ejerció como prioste el alférez Lorenzo Rodríguez Lindo. El historiador se refirió a la Hermandad de la Misericordia, organizadora de los actos religiosos de la Cruz, y a la figura del prioste, un vecino pudiente que los costeaba en su totalidad o en parte. El priorazgo, desde 1999, lo asume el Ayuntamiento, cuyo alcalde ostenta en la procesión de la Cruz el distintivo de su cargo honorífico, pero se pretende hacer resurgir la Hermandad para que una tradición que data del siglo XVII no se pierda. Un desdichado párroco, hace unos pocos años, calificó la celebración de “casposa” y perdió un libro de actas, sucesor del hallado en los archivos parroquiales, acabando por su cuenta con la hermosa costumbre. El libro que se conserva data de 1882, pero Zalba ha podido recuperar datos mucho más antiguos. Una charla muy documentada y muy agradable, ya digo que con aportaciones interesantes sobre la imaginería portuense y sus datos erróneos.