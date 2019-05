La instrucción que Albert Rivera dé a los suyos en Canarias es la X que está por despejar. ¿Su prioridad es marcar distancias con los socialistas o disecar al PP? Si el objetivo es estrangular al PP a lo largo y ancho del país, Ciudadanos contribuirá por acción u omisión a una mayoría parlamentaria liderada por Ángel Víctor Torres. Si Rivera considera que no puede permitirse acuerdos autonómicos con los socialistas, renegará del PSOE y dará alas a una mayoría encabezada por Coalición. Hipótesis, una u otra, en las que aunque cueste creerlo CC no deja de ser un actor secundario, porque en el guion de Albert Rivera solo hay espacio para acertar en sus alianzas o pulsos con PP y PSOE.

No acaban aquí las ecuaciones. El tablero parlamentario estará tan abierto después del veintiséis de mayo, que aun despejando la X de Ciudadanos habrá que atender a otros coeficientes para saber cómo se armará finalmente el puzle. Entre otras razones, porque despejada esa X para conocer qué mayoría abrirá las puertas a qué Gobierno habrá que emplearse a fondo con otra ecuación de segundo grado, la del PSOE. Sí, el PSOE. Los socialistas son la X2 de la ecuación. Saben en el PSOE que la principal debilidad de Coalición es que esta vez el PP les dará para bien poco como muleta. Creen los socialistas que tienen opciones de acercarse a los treinta y seis escaños asociándose con Podemos y Nueva Canarias, pero también son conscientes de que no les bastará con esa suma. PSOE y Coalición explorarán mil alternativas para no tener que verse las caras, pero si no dan con la fórmula tendrán que sentarse. El pacto PSOE-CC es el plan B de unos y otros, solución de emergencia para la que será trascendental tener al menos un escaño más que la otra parte contratante. En este punto, ¿cuál es la X2 de la ecuación socialista? Un pacto PSOE-CC quedaría apuntalado por una mayoría de más de cuarenta diputados, hipótesis que resulta especialmente atractiva al Ibex canario; y, siendo así, resulta tentador concluir que algunos sectores del PSOE están moviendo los hilos internamente para abrir una puerta a esa posibilidad. De ahí que un pacto de PSOE con CC sea el plan B, sí, pero podría acabar mutando en plan A. Nadie dijo que resolver una ecuación de segundo grado fuera sencillo. Muchas son las variables, pero dos las X a despejar. De una parte, la X de Ciudadanos. Y, de otra, la X2 del PSOE.