Milagroso: ilesos tras dar más de diez vueltas de campaña en un rallie

Thierry Neuville, líder el Mundial de rallies, sufrió un grave accidente durante la segunda jornada del Rally de Chile, en la que llegó a dar más de diez vueltas de campana.

El belga perdió el control de su Hyundai y, aunque parezca increíble, y pese a la espectacularidad del accidente, no sufrió lesiones graves, aunque sí que tuvo que ser atendido por los servicios médicos.

Su escudería confirmó que tanto Neuville como su copiloto, Nicolas Gilsoul, habían sido trasladados a un centro hospitalario. Sus vidas, por suerte, no corren peligro.

#WRC ⚠️ UPDATE @thierryneuville: As part of the procedure following big accidents, Thierry has been checked on the scene by medical services and brought to the hospital in Concepción for further examinations. More updates to come later today. #HMSGOfficial #RallyChile

— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) 11 de mayo de 2019