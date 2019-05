Pedro Martín: “Se acabó lo de pactar con CC o ir a la oposición; podemos plantarles cara”

Afronta el último día de campaña satisfecho con el trabajo realizado y las señales recibidas. Después de seis mandatos consecutivos como alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín (53 años) afronta el mayor reto político de su carrera: asaltar el gran castillo de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, el Cabildo, en el que manda desde hace 32 años.

-¿Qué sensaciones le deja esta campaña que ya acaba?

“La que me transmiten muchas personas, que dicen que hace falta un cambio y que quieren apoyar al Partido Socialista aunque no sean de izquierdas. Es una buena señal, no tanto por una identificación ideológica conmigo, sino por un agotamiento de 32 años presididos por CC en el Cabildo”.

-Las últimas encuestas daban un resultado muy parejo, prácticamente un empate técnico, entre la candidatura que usted lidera y la del actual presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC). ¿Es donde esperaba estar a 48 horas de que se abran las urnas?

“Que un candidato que se presenta por primera vez al Cabildo por el PSOE, designado hace menos de un año, pueda estar pugnando por la Presidencia del Cabildo contra una maquinaria como la de CC, que utiliza la Institución para convocar reuniones y presentar proyectos, que usa la Televisión Canaria para manejar a los ciudadanos o que reparte comida con votos, me parece que es decir mucho de la necesidad de cambio que hay en esta Isla”.

-Usted subraya que propugna un nuevo modelo de Isla. ¿Cuáles serían las líneas maestras de las propuestas que tiene en su cabeza?

“Un modelo de Isla que empiece a resolver problemas. Las soluciones no van a venir en un mes ni en dos, pero no podemos seguir paralizados. CC no ha construido ni un metro de carretera nueva a pesar de haber tenido los mayores presupuestos de la historia. CC sigue tratando a los hospitales del Norte y del Sur como grandes centros de salud. Proponemos intervenir decididamente en obras como la conexión entre Guamasa y Lora y Tamayo, empezar de verdad los trabajos entre Las Chafiras y Adeje y un cierre del anillo insular con cuatro carriles y no la chapuza que nos está preparando CC. Defendemos una sensibilidad mayor con quienes peor lo están pasando. En una sociedad en la que se multiplican por dos el número de enfermos de párkinson cada 15 años, no estamos preparados para asumir el problema social que nos espera. Es necesario intervenir sin titubeos en la ley de dependencia. Y la vivienda es otro de los asuntos en los que CC ha estado desaparecida por completo, con un suspenso rotundo. Los socialistas planteamos utilizar terrenos públicos del Cabildo y el Gobierno para construir viviendas de protección oficial, tanto para el alquiler como para la venta. Hablamos de comprar viviendas vacías a los bancos del stock que aún les queda. Eso lo venimos proponiendo desde hace años”.

-El lunes protagonizó, junto a una quincena de candidatos municipales, un acto simbólico desde las colas de la TF-5, para llamar la atención sobre uno de los problemas que más sufren cada día los ciudadanos en primera persona…

“Ya no se trata de denunciar un problema que todo el mundo conoce y al que nos ha llevado CC. La cuestión es plantear alternativas. Nos fuimos a un lugar, el puente de La Matanza, en el que a escasos metros hay unos terrenos que proponemos que se conviertan en una gran zona de aparcamientos que permitan conectar desde allí con las guaguas que se desplazan hasta la zona metropolitana. Hemos planteado un modelo nuevo de movilidad basado en el transporte de Titsa, con nuevas líneas y frecuencias, la utilización de microbuses, de taxis compartidos y, sobre todo, la bajada sustancial de las tarifas de guaguas. Nosotros las vamos a bajar, porque no es de recibo que en la Isla en la que más problemas de comunicación y de transporte público existen tengamos el bono de residente canario para guaguas más caro de toda Canarias. Carlos Alonso, corriendo y a última hora, se inventó lo que él llamo la revolución del transporte. Eso se ha quedado en nada. Se hicieron cambios en la red de guaguas en el Norte y Sur que han traído más problemas que soluciones a los ciudadanos. Hay que desatascar puntos negros como el Padre Anchieta. ¿Cómo es posible que no estén hechas las pasarelas para evitar que los peatones pasen por la rotonda? Y, desde luego, no voy a perder un minuto en el primer año de gestión en hablar del tren del Norte y del Sur, porque los problemas hay que resolverlos ahora y no como pretende Carlos Alonso, dentro de 25 años”.

-El presidente del Cabildo protagonizó un serio encontronazo con la anterior consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón (PSOE). Tras la llegada al cargo de Pablo Rodríguez, las aguas se calmaron. ¿Se han encauzado los problemas?

“El problema de las carreteras para Carlos Alonso era el PSOE. Todos los alcaldes nos pusimos detrás de él al inicio de la legislatura para desatascar el asunto de las carreteras. Ha sido una gran desilusión, nos utilizó para meterse con el Partido Socialista. ¿Dónde está el presidente que dijo que las carreteras se iban a solucionar, empezando las obras con el dinero del Gobierno de Canarias o con fondos del Cabildo? No se ha hecho nada. ¿Cómo nos puede hablar a estas alturas del cierre del anillo insular cuando todavía están intentando expropiar los terrenos a los vecinos de El Tanque? Quiere decir que no tenían el trabajo hecho. En carreteras ha sido una legislatura perdida”.

-Los constructores, a través de su patronal Fepeco, se quejan de la “desesperante” tardanza a la hora de sacar adelante los proyectos de las grandes infraestructuras en Tenerife. ¿A qué achaca tanta demora?

“En Tenerife no se ha planificado ni en movilidad ni en obras de carreteras. La prueba más evidente, insisto, es que ahora se están expropiando terrenos para el cierre del anillo insular, una obra de la que nos lleva hablando CC más de una década. Y, además, un cierre del anillo que no es el que piden los ciudadanos, sino una carreterita de andar por casa. Ni se planifica ni se gasta el dinero que hay para carreteras ni existe una idea clara de lo que se quiere”.

-El medio ambiente gana cada vez más peso en los programas. ¿Qué propuestas plantea?

“Pocos gobiernos han hecho tanto como los socialistas por las energías renovables. Debe ser una fuente de creación de empleo. Debemos afrontar el problema del reciclaje de basuras y el tratamiento de residuos, que es clave en Tenerife. Y respecto a los vertidos al mar, hay que recuperar el tiempo perdido. Solo se ha trabajado de manera seria estos últimos cuatro años con Manolo Martínez al frente del Consejo Insular de Aguas, pero llevamos mucho tiempo de retraso. Tiene que haber una decidida inversión del Cabildo y colaborar con los ayuntamientos, y no esperar, como hasta ahora, que venga dinero del Gobierno de España”.

-La agricultura es otra de sus prioridades. ¿Qué nuevas medidas se pueden articular desde el Cabildo?

“Hay que ayudar a los agricultores potenciando la parte que toca a la investigación, impulsando los centros que tenemos. Hay que darles alternativas para luchar contra las plagas, hay que ofrecerles asesoramiento en nuevos cultivos y facilitarles el acceso a subvenciones. También hay que recuperar suelo baldío y cambiar el modelo de comercialización y buscar una fórmula dirigida hacia hoteles y supermercados”.

-Decía esta semana Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, que los pactos con CC han sido nefastos para su partido. Suena a lección aprendida…

“El PSOE es el único partido capaz de plantarle cara hoy por hoy a CC en Tenerife. Somos la alternativa, esta Isla ya no aguanta más gobiernos de CC si queremos resolver los problemas de movilidad, de carreteras, de dependencia, de vivienda… Aseguro que me verán trabajando desde el primer minuto para intentarlo y no complicando más la vida a los ciudadanos de la Isla”.

-A nadie se le esconde que el Cabildo es una pieza prioritaria que entrará en cualquier posible pacto de Gobierno regional. ¿O ve posible encapsularlo de un acuerdo autonómico?

“Solo me planteo ganar las elecciones y tengo la sensación de que así será. Pero, además, me presento sin ningún temor a estar en la oposición. No estoy en esta campaña electoral para buscar un puestito en el Cabildo. Vengo para cambiar Tenerife, y si no puedo hacerlo desde el Gobierno lo haré desde la oposición. Pero se han acabado los tiempos en los que teníamos que pactar con CC o irnos a la oposición”.

-¿En Guía de Isora, su pueblo, del que es alcalde desde 1995, se entiende su doble candidatura al Cabildo y al Ayuntamiento?

“Mis vecinos han visto que el Ayuntamiento ha tenido que salir a resolver muchos problemas que tienen que ver con el Cabildo, como ha ocurrido con la residencia de mayores. Hoy es la única residencia que se construye y porque la mitad la hizo el Ayuntamiento. Es solo un ejemplo”.

-¿Dónde estará la clave de estas elecciones al Cabildo?

“Luchamos contra CC, una maquinaria de mucho poder económico, que además cuenta con una ayuda sobrevenida de La Gomera, que viene a restarle votos al Partido Socialista para dárselos a CC. Lo importante es no desviarnos de nuestro objetivo. Venimos aquí a cambiar la Isla, y punto”.