Vidina Espino: “No pactaremos con imputados; queremos pinchar la burbuja de CC”

Convencida de que la marea naranja irrumpirá con fuerza en el Parlamento regional, la periodista Vidina Espino está decidida a demostrar que Ciudadanos es “la única alternativa” a décadas de gobierno de CC, “de sus políticas agotadas”. Esta candidata surgida de la “sociedad civil” presenta sus credenciales para desatascar Canarias. Provista de un alfiler con el que pinchar la “burbuja”, se aviene a trabajar por una sociedad “con futuro, una tierra con igualdad de oportunidades, con una eficiente gestión de los servicios públicos, que se mueve y avanza”. Promete reducir impuestos, romper las marañas burocráticas cerrar los chiringuitos de amiguetes de la Administración y, en definitiva, abrir una etapa “de modernidad y progreso”. De las dos circunscripciones, ella encabeza la lista insular por Gran Canaria. La autonómica la lidera Mariano Cejas. “¡Somos un equipo ganador!”, exclama.

-Después de las elecciones generales, ¿las perspectivas de Ciudadanos permanecen intactas cara al 26M?

“Las perspectivas son todavía mejores para nuestro partido. Hemos crecido muchísimo. La ciudadanía tiene ganas de gente nueva, con ilusión, con ideas nuevas, trabajadora, que viene de la sociedad civil, del mundo real… No me cabe la menor duda de que la ola naranja también llegará a Canarias el 26 de mayo. Canarias es una tierra de oportunidades que necesita de un equipo sin mochilas y preparado para liderar el cambio”.

-Pretenden acabar con lo que llaman sistema “clientelar” de CC, el PSOE y el PP. ¿Cómo lo van a hacer, porque con alguien habrá que pactar?

“Venimos a romper la política de bloques. Creo que estamos demostrando que no estamos para pactar sillones, sino para regenerar la política en Canarias, definida por un sistema clientelar de enchufismo y amiguismo instaurado durante unos treinta años por Coalición Canaria con el Partido Socialista y el Partido Popular como cómplices necesarios. No pactamos con imputados. Somos la única garantía de no seguir con las políticas agotadas de Coalición Canaria. Queremos pinchar la burbuja”.

-Si los demás no se ponen de acuerdo, CC saldrá beneficiada…

“Nosotros somos un partido dialogante y estamos dispuestos a hablar. El PP y el PSOE tienen que ser por una vez capaces de anteponer los intereses generales de Canarias a los cargos públicos y no entregar sus votos a Coalición Canaria”.

-Con tantas urnas, ¿la gente no se va a confundir?

“Sí, porque, aparte de eso, al Gobierno de Canarias le conviene la confusión y no ha hecho ninguna pedagogía para explicar cómo vamos a votar”.

-Al Parlamento son dos. ¿Se ha intentado establecer categorías entre los diputados?

“Todos los diputados electos son iguales. Nosotros denunciamos la campaña institucional en la que se afirmaba que la lista autonómica era para elegir el presidente del Gobierno y la Junta Electoral nos dio la razón”.

-Y recurrieron la exclusión en el debate de RTVC…

“Alegaron para que no estuviésemos. Sin embargo, los debates no están regulados por la ley. Mientras TVE presentó una propuesta en la que sí nos incluía, la autonómica nos dejó fuera. Es un sinsentido”.

-Del que exculpan los trabajadores de la corporación…

“Los culpables son los responsables puestos a dedo por el Gobierno de Coalición Canaria. Tampoco es una decisión de la Junta Electoral. Los trabajadores de Radio Televisión Canaria han sido víctimas de la mala gestión del ente público, por lo que ha estado a punto de irse a negro. Nos hemos reunido con el Comité de Empresa, al que planteamos nuestra visión sobre una televisión pública independiente y plural, con unas condiciones laborales dignas en todas las islas. Nos comprometidos a impulsar la creación de un Consejo de Redacción de los servicios informativos, una herramienta indispensable para garantizar la pluralidad y la independencia”.

-¿Cada euro de impuestos que suba el Gobierno de Pedro Sánchez, Ciudadanos lo bajará en Canarias?

“Exacto. Vamos a ser el salvavidas de las familias, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. En el caso de las Islas, reduciremos el tramo autonómico del IRPF”.

-Fernando Clavijo pregunta que de dónde…

“Si él no sabe, ya le digo yo que hay margen para bajar los impuestos. El dinero es mejor que esté en los bolsillos de los canarios y no que se esté despilfarrando en chiringuitos de Coalición Canaria. Es posible un alivio fiscal; sobre todo, cuando hay un superávit y un exceso de recaudación”.

-Ahora es cuando el Ejecutivo autonómico empieza a gastar el dichoso superávit. ¿No lo podía haber hecho antes?

“Sí, bueno… Y, además, forzando la ley. Clavijo es un experto. Por eso ha tenido que dar explicaciones en los Juzgados [por el caso Grúas, en condición de investigado]. Lo que hace es vender humo, porque ninguna de esas medidas está siendo realmente efectiva. Son decretos descaradamente electoralistas”.

-Se quejaban de los viernes sociales del Consejo de Ministros y resulta que aquí hemos tenido los lunes al sol…

“El señor Clavijo pretende hacer en la campaña electoral lo que no ha hecho en estos cuatro años. Pero los ciudadanos de Canarias son lo suficientemente inteligentes como para no dejarse engañar”.

-¿En esta campaña se está pasando de puntillas sobre las grandes cuestiones sin resolver?

“En Ciudadanos lo tenemos claro. Por ejemplo, dos de cada cinco niños en Canarias están en riesgo de pobreza, más de doscientas mil personas carecen de empleo. Vamos a trabajar por un empleo de calidad, indefinido. Y eso se hace ayudando a quienes crean el empleo, que no son los políticos. Vamos a ofrecer facilidades a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, que no se les exija ningún papel que ya esté en manos de la Administración. Respecto a los autónomos, que sea efectiva la cuota reducida que todavía no se ha ampliado a los dos años y que cobren sus facturas de la Administración en 30 días”.

-¿Empresas en 24 horas y a través del móvil?

“Sí, que la Administración sea una aliada y no una enemiga. Ciudadanos apoyará a los emprendedores eliminando la burocracia y proporcionando acceso a las tecnologías. En todos los ámbitos. También, a quienes quieran se propongan emprender en el campo, en la agricultura y en la ganadería”.

-La sanidad…

“Para Ciudadanos es vital. Sin salud no se puede trabajar, estudiar, desarrollar un proyecto de vida… Es verdad que ya se está invirtiendo muchísimo dinero. Tenemos que averiguar qué está fallando, mediante un chequeo, una auditoría completa. Reconocemos que el sistema no funciona, lo que no se puede hacer es echar la culpa y amenazar a los médicos. Ciudadanos va a hacer lo contrario. Trabajaremos con el personal sanitario, no en contra de los profesionales”.

-Educación…

“Para transformar Canarias habría que perfeccionar la formación. Tenemos que conocer idiomas, cuando nuestro principal motor económico es el turismo. No podemos esperar al 2031, como dice la consejera [Soledad Monzón], para que los niños canarios sean bilingües. Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y evitar el abandono escolar, reforzaremos las materias clave, procuraremos libros gratuitos para compensar el esfuerzo de las familias y pondremos una red de guarderías. Y ningún niño debería recibir clases en barracones, unas instalaciones que no reúnen las condiciones, que se cumpla el plan de infraestructuras educativas”.

-Y el empleo…

“La gente está cansada de que les digan que van a crear 50.000, 60.000 o 100.000 puestos de trabajo, como si fuera una subasta”.

-¿Los estrategas del turismo están de vacaciones?

“Muchos destinos piden a gritos una inversión para su reconversión. El turismo es la principal industria de Canarias, y, por ello, hay que cuidarlo y modernizarlo, aunque no puede ser la única opción para el desarrollo del Archipiélago. Defendemos un turismo sostenible en el que se asegure la preservación del medio ambiente e impulsar otros sectores, como las nuevas tecnologías y las energías renovables. La conservación del medio ambiente y la sostenibilidad del territorio debe ser una clave de la política de Canarias”.

-¿Las palabras sobre el cambio climático las envuelve el torbellino del oportunismo político?

“Las políticas del Gobierno de Coalición Canaria contra el cambio climático llegan tarde. Ese retraso se ha visto en las energías renovables, donde insisten en las regasificadoras para Tenerife y Gran Canaria. En Ciudadanos entendemos que el gas representa una tecnología que ha quedado en el pasado y que ahora hay que apostar por el sol, por la eólica o por otro tipo de energía realmente limpia”.