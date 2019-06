Aitor Sanz: “Mi intención es disfrutar del fútbol todo lo que pueda”

Aitor Sanz, uno de los capitanes del CD Tenerife, declaró a los micrófanos de Bota Heliodoro que la recuperación de su lesión acomete el tramo final tras no disputar ni un solo minuto en la temporada recién finalizada. El 9 de marzo cumplió un año desde que Aitor Sanz jugara su último partido con la camiseta del Tenerife. Fue ante el Real Oviedo a causa de una tendinitis en el Talón de Aquiles y molestias en los gemelos.”Ha sido un largo camino y muy duro, he tenido momentos muy difíciles. Estoy en la recta final de la recuperación, aún tengo un poco de debilidad pero me veo con posibilidades de estar en el campo”.

El futbolista del CD Tenerife manifestó sentirse “muy contento y con buenas sensaciones. Cada vez hago más cosas y con mayor intensidad, estoy con muchas ganas de empezar la pretemporada”.

Aitor se marca como objetivo llegar a la pretemporada del representativo como uno más y afrontar el nuevo proyecto con la máxima ilusión junto a sus compañeros. “La próxima temporada es como la primera. Es un paso muy importante, tengo muchísima ilusión y espero que llegue ya el día de la presentación del equipo. Afrontamos el nuevo proyecto con muchas ganas. Mi intención es disfrutar del fútbol todo lo que pueda, es mi pasión, es lo que me mueve cada día para afrontar cada reto con una sonrisa. Intentaré disfrutar de ello hasta que el cuerpo me lo permita, ahora lo valoro mucho más”.

El madrileño agradeció el apoyo recibido por su círculo más cercano y por el CD Tenerife que siempre estuvieron pendientes de su costosa recuperación. “Sin el apoyo de la familia y del club, que en todo momento han puesto todos los medios disponibles para mi recuperación, hubiera sido imposible. Doy las gracias a todos ellos, estamos en la fase final. El apoyo del CD Tenerife y de los profesionales que han trabajado en mi recuperación ha sido clave. El trato ha sido espectacular y solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos”