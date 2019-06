Al menos dos heridos de bala en la celebración del título de la NBA en Toronto

Al menos una mujer y otra persona ha resultado herida de bala por disparos producidos durante la multitudinaria celebración en Toronto del título de la liga profesional de baloncesto americana, la NBA, ganada por el equipo de los Toronto Raptors.

“DISPAROS: plaza Nathan Phillip, calles Bay y Albert. La Policía ha localizado a dos víctimas. Heridas graves, pero no corre peligro su vida. Dos personas detenidas. Dos armas recuperadas. Investigando”, ha publicado la Policía de Toronto a través de Twitter.

La Policía de Toronto ha informado poco después de las 16.00 hora local (22.00 hora peninsular española) de incidente. Las imágenes difundidas por la televisión pública CBC muestran a la gente huyendo precipitadamente del lugar.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val

I’m on the roof of city hall and something is happening. People are running including what looks to be cops and security pic.twitter.com/FEbhw88OqI

