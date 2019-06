Ciudadanos en Puerto del Rosario: “Como Zambudio, teníamos libertad de voto”

Por Clara Morell

El socialista Juan Jiménez se convertía el pasado sábado en alcalde del municipio majorero de Puerto del Rosario con los votos de Nueva Canarias, Agrupación de Electores Puerto del Rosario, Podemos y Ciudadanos. Se acababa así con 20 años de poder de Coalición Canaria en el municipio.

La votación no ha estado exenta de polémica, y como ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, el Comité de Régimen Disciplinario de Ciudadanos ha expedientado a su número uno en Puerto del Rosario, María de la Peña Armas, argumentando “el incumplimiento de las directrices de los órganos ejecutivos de la formación”.

Las dos concejalas de Puerto del Rosario mantienen que, al contrario de lo que ha defendido su candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, Vidina Espino, desde Ciudadanos les habían dado “libertad para los pactos”, y que “la única directriz que había era lo defendido durante la campaña, facilitar gobiernos de cambio y regeneración democrática”.

Sonia Álamo, número dos del partido, considera que es “curioso” que su compañera Peña Armas haya sido expedientada y ella no: “Igual yo no soy tan mediática como ella, quizás es porque siempre me he mantenido en un segundo plano o porque yo no salí en la foto, no lo sé. Pero lo obvio es que mi voto también está en ese pacto, yo también levanté la mano para apoyar al candidato socialista y actual alcalde, Juan Jiménez.”

Álamo mantiene que su voto es coherente con lo que ha venido defendiendo su partido: “Se entendía que íbamos a levantar alfombras, abrir ventanas y que hubiera cambios, tal y como defendió Zambudio en Santa Cruz”.

Preguntada la edil Sonia Álamo por su decisión de votar en la misma línea que Podemos, la concejala defiende que no había prohibiciones en este sentido: “La única pauta dada era que el Partido Popular era nuestro socio preferente y que el resto de pactos iban a ser estudiados”. En declaraciones a Buenas tardes, Canarias, la concejal expedientada Peña Armas aseguró que “tiene pruebas de que les habían dado libertad para los pactos”. Además, la edil apoyó a Zambudio: “Mis compañeros no son tránsfugas, si alguien cree que hay delito, que vaya y lo denuncie”.