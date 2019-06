El PP se da un plazo de 24 horas para aceptar o rechazar la oferta de CC de presidir un gobierno de coalición

El presidente del PP en Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno, Asiar Atona, se dará un plazo de 24 horas hasta la noche del jueves para considerar si acepta o rechaza la oferta que le ha formulado, a la desesperada, Coalición Canaria para presidir un gobierno entre las dos fuerzas políticas, que aún no se sabe si contaría con la conformidad de Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera, partidos necesarios para una investidura con mayoría absoluta.

Si bien no han trascendido las condiciones secretas de esta propuesta de pacto CC-PP, no se oculta que los nacionalistas, viendo que pierden todo el poder municipal, insular y regional en Canarias, tras su caída en La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fueteventura, tratan, in extremis, antes de que el sábado se constituyan los ayuntamientos, de salvar su Alcaldía en la capital de Tenerife. José Manuel Bermúdez (CC) tendría perdida la Alcaldía este sábado en favor de la socialista Patricia Hernández, que ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos.

CC, con su generosísima oferta al PP (tercera fuerza política en número de votos en el Parlamento), pretende salvar la cabeza de Bermúdez y apuntalar a Carlos Alonso en el Cabildo, ante el avance de las negociaciones entre Pedro Martín y Ciudadanos a las que parecía condenado a sumarse el PP tinerfeño que lidera Manuel Domínguez.

En fuentes del PP se ha reconocido a DIARIO DE AVISOS que “esta es una oferta que tiene luces y sombras, ventajas y desventajas, y evidentes riesgos ante ulteriores consecuencias en las Islas, por lo que hemos decidido adoptar un margen de reflexión de 24 horas antes de dar una respuesta a los ofertantes (CC)”.

En los términos del acuerdo, en los que se presupone que la vicepresidencia sería para CC, no se especifica el papel del actual presidente en funciones Fernando Clavijo, que por estar imputado en el ‘caso Grúas’ ha sido vetado por Ciudadanos. Tampoco se conoce la opinión de Cs y ASG, el partido de Casimiro Curbelo, que había alcanzado en Ferraz un acuerdo de estado con la dirección socialista. Los populares posponen, a su vez, cualquier decisión sobre los cabildos de La Palma y Tenerife también 24 horas.