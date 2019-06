Encuentran vivo a un bebé abandonado en una bolsa de plástico en medio del bosque

En Forsyth, en Georgia, Estados Unidos, no salen de su asombro e indignación después de que la oficina del Sheriff publicara un vídeo del rescate de un bebé que había sido abandonado, en medio del bosque, dentro de una bolsa de plástico.

Los llantos de India, como han bautizado a la pequeña, llamaron la atención de unos agentes que fueron, por el sonido, siguiendo su rastro. Al llegar al lugar se encontraron con una bolsa plástica cerrada en la que se encontraron con la pequeña, aún con el cordón umbilical.

“Lanzamos este vídeo con la esperanza de recibir información confiable sobre la identidad de Baby India y mostrar lo importante que es cerrar este caso”, publicó la oficina del Sheriff justo antes de reconocer que ya tenían “algunas pistas” de quiénes podían ser los padres que la dejaron en tan lamentable, y peligrosa, situación.

“Ella mejora considerablemente, la están cuidando muy bien”, advirtieron en la misma cuenta de Twitter de la oficina del Sheriff de Forsyth, cuyos esfuerzos se centran ahora en detener a los responsables.

#FCSO is continuing to investigate & follow leads regarding #BabyIndia We're happy to report she is thriving & is in the care of GADFACS. By releasing the body cam footage from the discovery of Baby India we hope to receive credible info & find closure. https://t.co/ICI42mjxSv

— ForsythCountySO (@ForsythCountySO) 25 de junio de 2019