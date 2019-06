Enrique Arriaga: “CC es la opción menos aconsejable para que la Isla avance con más rapidez”

El hombre llave de los pactos en el Cabildo de Tenerife es un alto funcionario de la primera institución insular y no es de Coalición Canaria (CC). Se llama Enrique Arriaga, consejero electo de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo, formación política que consiguió dos actas el pasado 26 de mayo y que se han convertido en indispensable tanto para socialistas como para nacionalistas, a la hora de alcanzar los 16 apoyos que sustenten al presidente de la Corporación insular. No reconoce demasiadas líneas rojas, pero lo que tiene claro es que quiere “desatascar Tenerife”. Atiende a DIARIO DE AVISOS el mismo día en el que ha tomado su acta como consejero. Socialistas y nacionalistas no paran de llamarle. Cada vez que le suena el teléfono, sonríe…

-¿Cómo va la negociación con CC?

“Hemos tenido un contacto informal la semana pasada y nos hemos emplazado a que se constituyese hoy [por ayer] el Comité de Negociación de Pactos. Este órgano está formado por Teresa Berástegui, Vidina Espino y José María Espejo, que viene de la Ejecutiva nacional y, en este caso, el candidato o cabeza de lista de cada una de las candidaturas. Hoy comenzaban las negociaciones con el Gobierno de Canarias y me imagino que, a partir de ahí, serán los cabildos y los ayuntamientos”.

-¿Su partido le ha dado alguna directriz? ¿Sabe dónde están las líneas rojas?

“Todavía no, pero en el Cabildo no tenemos líneas rojas, con lo cual, nos podemos sentar a negociar con cualquier formación política. Tras los primeros contactos oficiales, vamos a ver por dónde empezamos a trabajar y cuáles son las líneas de acción. Sobre todo teniendo en cuenta que no vamos a repartirnos sillones, como hemos dicho siempre. Lo que haremos es pactar políticas, ver cuáles son nuestras líneas programáticas principales y cuáles son las coincidencias con el resto de partidos”.

-¿Cuáles serían esas líneas programáticas?

“Evidentemente, cambiar la situación de Tenerife en muchos aspectos: los problemas de movilidad que tiene la Isla, la situación de la agricultura, los problemas de suministro de agua y vertidos, hay que consolidar el turismo, la situación de nuestros dependientes, los problemas de listas de espera en las residencias sociosanitarias… La idea es sacar a la Isla del estancamiento en que se encuentra, e intentar que avance lo antes posible”.

-Tilda usted de “estancamiento” la situación de la Isla, y CC lleva muchísimo tiempo gobernando. ¿Cómo conjugará ese argumento si tiene que pactar con los nacionalistas?

“Evidentemente, parece que CC es la opción que sería la menos aconsejable para poder avanzar con más rapidez. Pero eso no quiere decir que CC no pueda dar un vuelco a sus políticas y asociarse más a las nuestras para desbloquear la situación. En este tipo de negociaciones nunca se sabe lo que puede suceder”.

-¿Se ha sentado también con el candidato socialista Pedro Martín?

“Hemos tenido un contacto informal. Nos trasladó sus inquietudes y también le hemos emplazado para hablar con el Comité de Pactos. En función de las políticas que nos planteen, veremos con cuál tenemos más afinidad. Lo que está claro es que siempre vamos a buscar el mejor pacto para Tenerife”.

-¿Descartan entrar en el Gobierno o sería una exigencia pertenecer a él?

“En este caso, evidentemente, somos llave. Después de la última legislatura, nuestro partido ha dicho que estamos preparados para gobernar y, sea con unos o con otros, entraremos en el Gobierno”.

-Una de las líneas rojas de Cs tiene que ver con la corrupción. En el Cabildo hay muchos casos abiertos: Carreteras, Recinto Ferial, Sinpromi, venta de Casinos, aunque es cierto que no hay ningún alto cargo investigado…

“Todos esos casos están investigándose y, que yo sepa, no hay nadie investigado en la lista de CC. Por ahora, no hay ninguna línea roja con nadie, como es el caso de Fernando Clavijo, que sí está investigado en el caso Grúas”.

-¿Sigue siendo una línea roja para poder pactar con CC?

“Nosotros sí tenemos claro, son directrices del partido en el ámbito nacional, que nosotros no podemos investir presidente ni hacer ningún pacto con nadie que tenga un imputado en sus listas, sobre todo, con los cabezas de lista”.

-¿Cuándo se afilió a Cs?

“Me afilié en 2015 y llevo casi 20 años en el Cabildo trabajando como funcionario. Lo que me pedía el cuerpo era intentar cambiar la institución en la que llevo trabajando tantos años y que he visto cómo se estancaba”.

-Con lo cual, ¿tiene usted un análisis más exhaustivo de los problemas en la primera institución insular?

“Efectivamente, y por eso, quizás, a algunos estamentos no les hará mucha gracia que conozca tan bien la institución desde dentro”.

-¿A quién se refiere?

“A la gente que está ahora mismo en el Gobierno” (sonríe).

-Por lo que le escucho, existen pocas opciones de que ustedes pacten con CC…

“Nosotros lo que queremos es ser coherentes con lo que hemos dicho toda la campaña, y es cambiar Tenerife, cambiar las políticas que se han estado llevando a cabo, y lo que sí que no queremos es ir en contra de lo que se ha estado diciendo”.