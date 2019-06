Homenaje a la trasplantada más longeva del mundo: 50 de ellos con un riñón donado

El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda ha acogido este martes un homenaje a la paciente trasplantada más longeva del mundo, que hace 50 años recibió un trasplante de riñón en este centro sanitario, cuando estaba ubicado en la anterior sede, en Madrid.

La paciente, Carmen Villanueva, de 71 años, ha recibido un ramo de flores y una placa conmemorativa, en un acto al que ha acudido el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, y el equipo médico encargado de tratar a la paciente, que hace un año también recibió un trasplante hepático.

El homenaje ha tenido lugar con motivo del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, que se celebra el miércoles 5 de junio, por lo que durante el acto se ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los madrileños para que aumenten las donaciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Villanueva ha asegurado sentirse bien y realizar una vida “normal”, haciendo viajes, conduciendo y haciendo deporte. “En ningún momento he pensado que tenía un trasplante renal. He hecho mi vida, he viajado, he trabajado mañana y tarde. He conducido. He viajado al extranjero”, ha añadido. “A los familiares me gustaría decirles, que aunque pierdan un ser querido, que deberían donar, que sean generosos”, ha señalado.

Por su parte, Ruiz Escudero ha destacado que la donación es un “ejemplo”. “Representan lo que es la generosidad de los donantes. Hay que reconocer que las personas que donan en situaciones extremas, y todo lo que conlleva después”, ha subrayado.

De este modo, ha citado la Organización Nacional de Trasplantes, y el ejemplo de los servicios funcionan “de manera coordinada”. “Dan lo mejor de su experiencia profesional para que tengamos ejemplos como el de Carmen Villanueva, que es un auténtico orgullo que dice de la bondad y la fortaleza de nuestro sistema nacional de salud”, ha apuntado.

820 TRASPLANTES EN 2018

En 2018 se realizaron un total de 820 trasplantes de órganos en la región, según los datos que ha presentado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro el consejero en funciones de Sanidad, acompañado del coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes, Francisco del Río, y ante las asociaciones de trasplantados.

Según estos datos, la Comunidad encabeza la lista de autonomías en trasplantes de corazón y ocupa la segunda posición en los de pulmón, riñón e hígado. De los 820 trasplantes, 420 se corresponden a trasplante renal, 202 hepáticos, 89 cardíacos, 91 trasplantes pulmonares; 12 de páncreas, tres multiviscerales y tres intestinales.

“Estos datos sitúan a la Comunidad de Madrid por encima de la media nacional, con 124 trasplantes por millón de población (p.m.p.), frente a los 114 p.m.p. de España. En cuanto al trasplante de tejidos (córnea, esclera, piel, tejido óseo tendinoso), se ha producido un aumento respecto de 2017, situándose entre las más altas del país”, puntualizan desde la Comunidad.

Ruiz Escudero ha informado de que las donaciones de órganos también se han mantenido estables, consiguiéndose un total de 222 procedentes de un donante cadáver en 2018, con una tasa en torno a los 35 donantes p.m.p.

Estas cifras colocan a la Comunidad por encima de Estados Unidos (31,7 d.p.m.p.), el conjunto de la Unión Europea (22,3 d.p.m.p.) o países como Canadá (21,9), Australia (20,8), Francia (29,7) o el Reino Unido (22,5) en la tasa de donaciones. Además, la Comunidad de Madrid ha sido durante el año pasado de las regiones que más órganos recibe de otras comunidades, con 357, mientras que ha enviado 60 en el mismo periodo.

Respecto a los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, el año pasado se trasplantaron 625 pacientes, liderando varias modalidades de este tipo de trasplante y registrando la mejor tasa de tipaje en los donante de médula, lo que ha permitido a la Comunidad disponer de tres de los 11 centros que habrá a nivel nacional para tratar pacientes con este tipo de terapias dentro del Sistema Nacional de Salud.

Durante 2018 también se ha producido un aumento de dos puntos en la negativa de las familias a la donación de órganos respecto del año anterior con 55 negaciones, situando a la Comunidad de Madrid en un 19’8 por ciento de negativas familiares mientras la media nacional se encuentra en el 14,8 por ciento, también casi dos puntos porcentuales más que en 2017. Desde la Comunidad de Madrid se ha hecho con este acto de nuevo un llamamiento a la solidaridad de los madrileños para que aumenten las donaciones.

DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

Con el objetivo de fomentar la donación entre los madrileños, la Comunidad se sumará a la conmemoración del Día Nacional de Donante de Órganos y Tejidos. Por ello, en colaboración con las asociaciones de trasplantados, se instalarán mesas informativas en los hospitales públicos madrileños, habrá microconciertos, fotomatones, etc.

El programa de actividades se puede consultar en la agenda del apartado de salud de la web regional: www.comunidad.madrid/servicios/salud. Además, desde los perfiles de Twitter e Instagram de la Consejería de Sanidad (www.twitter.com/saludmadrid y www.instagram.com/saludcmadrid) se va a invitar a los donantes a sumarse a la cadena ‘Si eres donante, díselo’, publicando fotografías en sus perfiles con su carné de donante o con un cartel que diga ‘Yo soy donante’ y los hashtag #YoDonoMadrid, #GraciasDonantes y #DiaNacionalDonante.