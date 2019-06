Nueva Canarias advierte al PSOE por la pérdida de sus ayuntamientos y se abre a CC

El secretario de Organización de Nueva Canarias (NC), Carmelo Ramírez, ha advertido este miércoles que actualmente está en “claro y grave riesgo” la conformación de un gobierno progresista en el archipiélago, de lo que culpa al PSOE.

Ramírez expuso, en un comunicado, que su partido ha estado “permanentemente implicado” en la búsqueda de la conformación de un gobierno progresista en Canarias, que es “posible” tras los resultados electorales del 26 de mayo, pero incide en que actualmente se encuentra en “grave riesgo” porque el PSOE ha realizado pactos “con las derechas” en ayuntamientos como el de Santa Lucía de Tirajana y Telde, ambos en la isla de Gran Canaria, acuerdos que han hecho perder a NC las alcaldías en estos municipios.

“El PSOE está poniendo en peligro el cambio en Canarias con sus incoherentes pactos en Santa Lucía o en Telde, con las derechas, sin programa y con el único fin de desplazar a Nueva Canarias, fuerza más votada en ambos casos. Y con el agravante, en el caso de Telde, donde se ha hecho una excelente gestión sacando a la ciudad del descrédito y de la ruina”, apuntilló.

Para Ramírez “no es una buena noticia para el cambio progresista” si finalmente se concretan lo que NC denomina “agresiones”, “incoherencias” y las “intolerables amenazas”, en referencia al Cabildo de Gran Canaria donde NC y PSOE empatan a consejeros pero los nacionalistas obtuvieron más votos y tomarán posesión aunque si no alcanzan ningún acuerdo previo, le podrían presentar una moción de censura.

Produciéndose, dijo, el “regreso al pasado que algunos pretenden”, si bien Ramírez espera una “rectificación” por parte del PSOE, con el fin de que los socialistas “regresen a la senda de la sensatez y la coherencia, la apuesta por la regeneración y la transparencia”.

“Hemos defendido y seguimos defendiendo la necesidad de los cambios, la necesidad de gobiernos de progreso. En el caso de Telde, una ciudad que durante casi una década ocupó la atención mediática por malas noticias: problemas judiciales, deudas, corruptelas… NC, con el trabajo del equipo dirigido por Carmen Hernández, ha logrado sacarla del pozo”, apuntilló.

NC BUSCA EL “PROGRESO EN TODAS” LAS INSTITUCIONES

Por ello, Ramírez ha indicado que su partido le ha trasladado al PSOE que quieren “consolidar gobiernos de progreso en todas las instituciones”, de ahí que insistió en que si los socialistas continúan con los pactos acordados en Telde o Santa Lucía y “amenazan con el Cabildo” de Gran Canaria, NC evaluará en su Ejecutiva Nacional la situación para ver las consecuencias que todo ello puede tener.

Así Ramírez subrayó que NC quiere que cambie el Gobierno regional pero “no por cambiarlo, sino para modificar las políticas, para poner en marcha planes de vivienda pública, la Renta Canaria de Ciudadanía, defender la sanidad pública, transformar el sistema educativo, mejorar, en definitiva, el bienestar de los hombres y mujeres de Canarias”.

En este sentido, subrayó que el problema “no es quién gobierna sino cómo se gobierna”, matizando así que NC está dispuesta al diálogo con las distintas fuerzas políticas, abriendo de este modo la posibilidad de hablar con Coalición Canaria (CC).

“Si nos llama CC para dialogar hablaremos de lo que hay que hacer en esta tierra para mejorarla. Nuestra línea roja es la defensa del interés general, los programas de cambio, el que Canarias esté bien colocada en el marco del Estado español y que las políticas públicas sean prioritarias para reducir los actuales niveles de desigualdad, desempleo y pobreza”, subrayó.

Para Ramírez “no puede ser” que hasta el sábado, 15 de junio, día en el que se constituyen las nuevas corporaciones locales, “valga todo, como si los ayuntamientos y cabildos no influyeran en la vida de la gente”, para hablar a partir de esa fecha “sin problemas del gobierno –autonómico– como si no hubiese ocurrido nada. Ese juego no vale”.