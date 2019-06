‘Paquita Salas’: Brays Efe desvela el mensaje más emotivo que un fan le envió

Los incondicionales de Paquita Salas están de enhorabuena. Hoy viernes regresa a la pequeña pantalla la representante más famosa del séptimo arte. Encantado con la acogida que ha tenido su personaje, Brays Efe nos ha dado alguna de las claves del cariño que tiene el público a Paquita: “Creo que la gente se identifica mucho con Paquita porque es un personaje que se parece a ellos, que no han encontrado su lugar en el mundo, y es lo que siente muchos jóvenes por ejemplo a la hora de salir a buscar trabajo. También se hacen muchas referencias a la actualidad de hoy día”.

Sobre su trabajo con los Javis, el actor canario explica que tiene total libertad a la hora de crear su personaje: “Para improvisar hay mucha libertad, los Javis escriben los guiones, pero luego las palabras concretas nos las tenemos que aprender en determinados casos, la improvisación siempre ha formado parte a la hora de poder hacer el trabajo. Yo intento poner todas las cualidades que hay en mí para darle mejor al personaje”.

Una tercera temporada que llega después del éxito arrollador de sus predecesoras, un éxito que Brays ha notado en el calor del público y en los mensajes tan especiales que le han enviado: “Una persona me escribió y me dijo que siempre veía la serie después de que su madre se diera la quimio y eso me llegó, me dijo que era lo único que les hacia reír. Yo lo hago por eso, para hacer reír y a mí las historias y las series me han salvado la vida”.