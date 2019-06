Un padre empuja la silla de ruedas de su hijo para que pueda jugar a fútbol

Hay personas que harían cualquier cosa por la felicidad de sus hijos. Un claro ejemplo de ello es el padre de Mario Treviño, que padece una malformación encefálica y escoliosis. Ambos juegan juntos al fútbol y comparten el dorsal 0 en el equipo mejicano Leones Juárez.

“Yo soy sus pies, yo lo muevo, lo llevo a la escuela, lo traigo, lo llevo a sus terapias, hacemos terapia en casa. Ahorita me estoy dedicando 100% a él”, detalló el padre a tododisca.com. Así pues, no resulta raro que la imagen que ilustra esta noticia haya dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde han despertado la ternura, simpatía y total apoyo de los usuarios.

Padre e hijo comparten la pasión por el deporte rey y el primero no iba a permitir que Mario no pudiera hacer lo que quisiera, en este caso, jugar al fútbol con el resto de sus amigos. El ánimo que recibe el pequeño por parte de su progenitor le mantiene firme y contento, hasta el punto de que “el fútbol se ha vuelto una terapia para él, no para de sonreír mientras jugamos”, indica el padre, quien tiene completamente prohibido tocar el balón durante los partidos. A pesar de ello, no se pierde un entrenamiento.

Por su parte, Mario pide que de una vez por todas se deje de discriminar a los niños con algún problema físico: “Hay que motivarlos, hay que integrarlos. La emoción de un partido de fútbol puede disparar una chispa, y puede hacer milagros”, explica.