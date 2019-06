Un turista pretende que un hotel le pague los gastos médicos tras lesionarse haciendo ‘balconing’

El atrevimiento de este joven turista británico que se hospedaba en un hotel de Magaluf, Mallorca, le pudo costar muy caro, casi tanto como los gastos médicos que precisa y que exige al complejo de la Isla tras hacer ‘balconing’ desde su habitación y fracturarse varias costillas y la clavícula, según informó El Español. En total, pide una cuantía que se eleva hasta los 37.000 euros.

Seguramente no tenía en mente que el vídeo de su salto, que pudo ser mortal, se haya hecho público y haya circulado por las distintas redes sociales. En el mismo se aprecia cómo el joven temerario salta directamente al jardín desde una altura considerable, tratando de caer sobre los árboles.

Por su parte, el hotel ha decidido poner el caso en manos de una aseguradora que posteriormente ha obtenido la prueba audiovisual que delata al joven.

British holidaymaker who claimed he had slipped by a pool so his Magaluf hotel would pay his £33,000 hospital bill is caught out after video emerges of him leaping from a balcony into a tree before crashing to the ground..https://t.co/YElNX7mniA

What an utter plank! pic.twitter.com/y4XCwCzZA5

— D.N.S. (@DubaiNameShame) 16 de junio de 2019