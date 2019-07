Clavijo y Antona, los candidatos favoritos a senadores autonómicos

El próximo martes se celebrará, a partir de las 12.00 horas, un pleno en el Parlamento de Canarias en el que las tres formaciones políticas con más representación en la Cámara, PSOE, Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), presentarán sus candidatos al Senado en representación de la comunidad autónoma.

Según fuentes nacionalistas consultadas por DIARIO DE AVISOS, el círculo más cercano al expresidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo considera que no debe elegirse a otro candidato distinto al cabeza de cartel de CC el pasado 26-M. A pesar de las declaraciones en las que Clavijo aseguraba no “temer” ser juzgado por un tribunal ordinario por el caso Grúas, en el que está siendo investigado, contrasta con la estrategia dilatoria que utilizaron sus abogados para que el citado caso no fuera derivado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminaba los aforamientos.

Frente a la enérgica apuesta del entorno más cercano al expresidente para que sea él el elegido, según las mismas fuentes, hay un sector dentro de CC que no ve con buenos ojos el hecho de que Clavijo utilice la “vía Miguel Zerolo” para volver a estar aforado, dado que su caso sería juzgado por el Tribunal Supremo. Hay que recordar que el exalcalde chicharrero representó en el Senado a la comunidad autónoma para dilatar el proceso judicial en el que estaba inmerso: el caso Las Teresitas, por el que cumple condena de prisión en la actualidad.

No obstante, además de Clavijo, los nacionalistas tienen otros nombres en cartera, el exalcalde de la capital tinerfeña José Manuel Bermúdez o la expresidenta del Cabildo de Fuerteventura Lola García, pero con muchas menos opciones que los dos primeros. Actualmente Bermúdez se ha quedado como portavoz en la oposición, pero sin remuneración, ya que, a pesar de que la Ley de Grandes Ciudades ofrece la posibilidad de que los líderes de la oposición cuenten con remuneración económica y queden liberados, el propio Bermúdez no ejerció esa posibilidad en el anterior mandato.

La salida o huida hacia adelante de Clavijo al Senado provocaría que los nacionalistas tuvieran que buscar un líder de la oposición para enfrentarse al presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE). Entre los nombres que se barajan suenan Mario Cabrera, Juan-Manuel García Ramos o la palmera Nieves Lady Barreto. No obstante, será el próximo lunes en el Comité Permanente de los nacionalistas cuando y dónde se decida, finalmente, si Clavijo será o no su presentante en la Cámara Alta, como parece ser lo más probable.

El PP

Si la designación de Clavijo provocaría un terremoto en la vida política canaria, no menos relevante es el candidato que maneja Génova para representar a los populares en la Cámara Alta por la comunidad autónoma el presidente regional de la formación conservadora, Asier Antona.

Según fuentes populares consultadas por este periódico, Antona recibió esta semana la oferta formal de la dirección nacional del PP, como adelantó el DIARIO, para que el palmero represente a su formación política en la Cámara Alta y asuma incluso un alto cargo de responsabilidad en una comisión en el Senado. Sería, por tanto, una especie de proceso de transición algo más pacífico que el que se ha vivido en las filas populares en las últimas semanas por las frustradas negociaciones para el pacto de centroderecha, que dejaron algo tocado, a los ojos de Génova, a Asier Antona. Sin embargo, Antona no termina de decidirse, ya que el palmero considera que todavía tiene guerra que dar en las Islas, si, finalmente, se lleva a cabo un Congreso político de los populares para elegir a su próximo líder en el Archipiélago.

Además de Antona, otro de los nombres que barajan los populares es el del actual senador por la comunidad autónoma, y exdiputado regional, Jorge Rodríguez.

EL PSOE

El que parece que maneja una opción más serena, dado el cisma político que provocaría en la vida política de las Islas la salida de Clavijo y Antona para el Senado, es el Partido Socialista. El secretario general en el Archipiélago, y actual presidente regional, Ángel Víctor Torres, había pensado para ostentar la representación socialista en el Senado en la expresidenta del Parlamento de Canarias Carolina Darias. Sin embargo, la inclusión de Darias en el Gobierno regional como consejera de Economía, Conocimiento y Empleo cerró esa posibilidad. En segundo término, Torres pensó en el político palmero Manuel Marcos Pérez, quien también ha entrado a formar parte del Ejecutivo, por lo que la opción asimismo decayó. Marcos es desde el pasado jueves el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento.

En cuanto a las opciones que maneja el PSOE, han pensado en el Partido Socialista de La Gomera como la agrupación que debería ser beneficiada, dado el cisma que provocó en el PSOE de la Isla la inclusión de la Agrupación Socialista Gomera en el Ejecutivo de progreso liderado por Torres. Entre los nombres que baraja el secretario general de los socialistas, y que presentará el próximo lunes a la Ejecutiva regional, figura Fernando Méndez, quien fue el candidato de los socialistas a la Cámara Alta el pasado 28 de abril. Sin embargo, el escaño lo consiguió la actual consejera de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla. Además de la opción gomera, también hay posibilidades de una tercera vía, ante el hermetismo con el que los socialistas están actuando en esta designación.