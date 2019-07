El canario Fran Casanova triunfa en la Comic-Con de San Diego

El arte canario vuelve a estar de enhorabuena. El cortometraje Mask of sanity (Máscara de cordura) del director tinerfeño Fran Casanova (La Orotava, 1977) ganó el premio al Mejor Corto de Terror / Suspense en el Festival Internacional de Cine Independiente de la Comic-Con de San Diego, California, considerada la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo.

La proyección tuvo lugar el pasado viernes, 19 de julio, cosechando buenas críticas y comentarios entre los espectadores que pudieron ver las ocho cintas a concurso. “El pase del corto fue genial y el feedback del público fue muy bueno, pero claro, uno nunca sabe qué va a opinar el jurado”, afirma Casanova.

El momento de la entrega del premio este domingo fue muy emocionante, explica Fran. “Antes de decir el veredicto de cada premio de cada categoría, en vez de decir directamente el título decían unas líneas sobre el argumento del corto. Y cuándo escucho que están hablando del argumento de Mask of Sanity no me lo podía creer”. “Ayer (por el domingo) fue un día de muchas emociones”, confiesa el director tinerfeño, que ha felicitado a todo el elenco y el equipo que ha hecho posible este cortometraje, además de dedicarle el premio a sus padres “por creer siempre en mi. Son mi inspiración”.

El jurado del Festival Internacional de Cine Independiente de la Comic-Comic estuvo compuesto por Nick Murphy, director y productor de cintas independientes, Valerie Perez, actriz y productora, y Sean Rourke, que ha participado en películas como Vengadores: Infinity War, Piratas del Caribe 5 y Vengadores: Endgame.

Mask of Sanity (2018), producido por Mare Films, con la ayuda del ICAA y distribuido de la mano de Ismael Martín con Selected Films, está protagonizado por la actriz canaria Paola Bontempi (premio a la Mejor Actriz por este corto en el Festival Mundial de Cine de Queens de Nueva York) y el actor uruguayo Rubén Tobías, cuenta con las colaboraciones del actor norteamericano Jimmy Shaw y la actriz catalana Eugenia Verdú.

El cortometraje ya cuenta con 27 selecciones oficiales, entre ellas el importante festival en Estados Unidos 43rd Cleveland International Film Festival, calificador de los Premios Oscar para el próximo año, y que “nos da acceso a la inscripción de los Premios Goya de 2020”, y tres premios: el de este fin de semana en la Comic-Con; el anteriormente mencionado para Paola Bontempi y el Premio del público a mejor cortometraje en el Festival de Cine Fantástico de Canarias – Isla Calavera.

Fran Casanova no quiere olvidar mencionar que gracias al patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través de Tenerife 2030, y al departamento audiovisual de Canarias Cultura en Red, el pudo desplazarse en persona para asistir a los cinco días que dura la Comic-Con y presentar el cortometraje.