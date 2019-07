Hassane Kouyaté recoge el premio Cartógrafo Ilustre de MAPAS 2019

El griot, actor, percusionista y director escénico Hassane Kouyaté (Burkina Faso) recibió ayer el premio Cartógrafo Ilustre de MAPAS 2019, por ser uno de los grandes embajadores de la cultura africana, demostrando que la distancia que imponen los océanos y las fronteras no son nada cuando se trata de compartir arte. Una labor que, tal y como expresó al recibir el galardón, no ha sido individual: “En todo lo que hago he tenido la suerte de encontrar hermanos y hermanas de corazón”.

“Decir que estoy emocionado es decir poco”, reconoció en el acto celebrado en la plaza de TEA Tenerife Espacio de las Artes. Acompañado por los tres directores de MAPAS -José Luis Rivero, Octavio Arbeláez y Mario Vega-, el artista quiso dedicar el reconocimiento a todas las personas que ha conocido en su vida y le han ayudado “a hacer este trabajo”. Kouyaté tuvo igualmente palabras de agradecimiento para MAPAS, “por establecer un puente entre los pueblos”. “Es un trabajo muy difícil, pero lo que estáis haciendo es plantar en los corazones”, agregó.

José Luis Rivero recordó que “el arranque oficial de la actividad profesional de MAPAS” se hace siempre con un acto de carácter honorífico que es la entrega del premio Cartógrafo Ilustre, que reconoce la trayectoria de “aquellas personas que nos guían, que generan mapas por los cuales el resto podemos transitar y orientarnos”. En esta edición está dedicado a “uno de los grandes embajadores de la cultura africana, cuya labor ha abierto, sin duda, horizontes culturales a todo el mundo”, agregó.

Tras esbozar el perfil y contribución de Kouyaté al desarrollo de la cultura, Rivero indicó que “si realmente este premio favorece a personas cuyo trabajo favorece en la promoción e intercambio cultural entre nuestras orillas, entre África, Ámerica Latina y Europa, ese puesto no puede tener mejor manifestante que Hassane Kouyaté”.

En su emotivo discurso, José Luis Rivero recordó que esta tercera edición de MAPAS está dedicada a Antonio Lozano, Cartógrafo Ilustre del año 2017, “por todo el intenso y el inmenso trabajo que hizo para unir África con Canarias”, y enfatizó que “esa es una deuda que todos los canarios tenemos con él”.

Hassane Kouyaté nació en 1964 en una familia de gran tradición artística, es descendiente de la más alta casta de griots del Alto Volta. Durante cinco años desarrolló su labor como actor y coordinador artístico de la Compañía Bouffes du Nord, dirigida por Peter Brook, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019. Destaca su labor al frente del Yeleen, de Burkina Faso, el más antiguo festival de cuentos de África.