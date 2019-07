Los vecinos no aguantan más: tiros, machetazos y mucha sangre tras una pelea en L’Hospitalet

Un Mosso d’Esquadra vestido de paisano tuvo que intervenir en una brutal pelea entre dos hombres en L’ Hospitalet. La refriega, a machetazos, se produjo porque uno trató de robar al otro, según informó El Español.

Finalmente, uno de los implicados acabó tendido en el suelo ensangrentado, después de que el mencionado agente disparara para disuadir al presunto agresor.

Mientras tanto, los vecinos clamaban al cielo y lamentaban que se volviera a repetir una escena que lamentablemente es habitual en la zona.

“Siempre es igual. Esto sucede a menudo. El chico de la pelea cayó bañado en sangre debajo de mi casa. Menos mal que llegó un Mosso d’Esquadra… Si no, no sabríamos qué hubiera ocurrido. Pero ya decimos que no es la primera vez. A un conocido le robaron el móvil y lo han atracado muchas veces”, explicó una vecina a las cámaras de Espejo Público.

Afortunadamente, el varón que resultó herido se encuentra fuera de peligro después de haber sido atendido por los servicios de urgencias y trasladado a un centro hospitalario.

🎥VÍDEO| Máxima tensión en L’Hospitalet de Llobregat. Unos okupas salen a la calle con machete en mano y se pelean a plena luz del día ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/WFHMhJqCR1 — Espejo Público (@EspejoPublico) 1 de julio de 2019

