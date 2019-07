Love Festival aboga por la obligación de juzgar con perspectiva de género

El IV Isla Bonita Love Festival cerró ayer su agenda social con una de sus citas ya clásicas, las Jornadas Jurídicas, que en esta tercera edición versaron sobre Retos para la Justicia en Materia de Igualdad. En la sesión de ayer participaron las magistradas Gloria Poyatos y María Galván Rubio, cuyas ponencias giraron en torno a la obligación de juzgar con perspectiva de género. El consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma, Jordi Pérez Camacho, destacó que este acto “se enclava como uno de los elementos indispensables dentro de la agenda del Isla Bonita Love Festival”.

Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, valoró “la importancia de este evento social que no solo ha logrado colocar en el centro de las agendas políticas, económicas y sociales a la Isla, sino que la ha colocado en el centro de las agendas los derechos humanos, la diversidad y la igualdad, que en los tiempos que corren son importantísimos”.

En este sentido, afirmó que “la perspectiva de género en la Justicia no es una opción para el que juzga, sino una obligación contenida en tratados internacionales ratificados por España, que, en caso de incumplirla, podemos comprometer la responsabilidad de nuestro Estado. Reivindiquemos esa perspectiva de género que nos hace más iguales y nos hace caminar a una sociedad más pacífica y corresponsable. Una justicia no es equitativa si no integra la perspectiva de género. Para ello es necesario aplicar esta perspectiva para identificar, detectar y franquear los prejuicios y estereotipos que también nos afectan a los jueces”. María Galván Rubio reafirmó también esa obligación de juzgar con perspectiva de género. “Es una obligación legal que tenemos de integrarla como método para impartir una justicia igualitaria para todos”, manifestó. Adentrándose en su campo, sobre la trata de personas, destacó que “legitimar la posibilidad de comprar y vender el cuerpo de las mujeres es incompatible con una sociedad libre de violencia de género. Para acabar con la explotación sexual el primer gran paso debe ser prohibir el proxenetismo en todas su formas. Educar a la gente en que no se puede comprar el cuerpo de una mujer que en la mayoría de los casos está en riesgo de exclusión social”.

En la segunda parte de las jornadas se llevó a cabo una mesa debate, moderada por Jordi Pérez Camacho, en la que participaron las dos ponentes.

MACROCONCIERTO, esta noche en tazacorte

El Puerto de Tazacorte acogerá esta noche el macroconcierto, uno de los actos estelares del programa del IV Isla Bonita Love Festival, en el que actuarán Mónica Naranjo, Prince Royce, Carlos Rivera, Pablo López, Fangoria, Agoney, LP y Brian Cross.