“MAPAS está cambiando el mercado cultural canario”

El hall de TEA Tenerife Espacio de las Artes está lleno de personas esperando por las primeras reuniones del viernes y el sábado, donde se mezclan palabras en francés (las que más), distintos acentos del castellano o idiomas africanos mientras se producían abrazos, saludos, miradas curiosas y conversaciones que, quién sabe, podrían llegar a fructificar en una colaboración.

En todo momento las camisetas azules, las personas que forman parte del equipo de MAPAS 2019 (imprescindibles), van de un lado para otro indicando, resolviendo dudas y organizando la marabunta de artistas, programadores y representantes de agencias que vienen en busca de un acuerdo que les consiga un hueco en un festival, una actuación más allá del Atlántico o entrar en un circuito teatral en el País Vasco.

Aunque, como ocurre en todas partes, no solo hay reuniones en la Biblioteca de TEA: la cafetería se descubre como una buena opción. También se hace negocio entre cafés, cinnamon rolls y un bocadillo de pollo que nadie había pedido, “pero da igual, déjalo, también me gusta”, aclaraba una clienta.

Tras la llamada por megafonía del comienzo de las primeras reuniones, se vacía el hall y solo quedan un par de mesas en la cafetería con ordenadores y mentes pensantes atando los últimos cabos.

El ambiente es, sin duda, de ajetreo y sonrisas. Engancha pasar una mañana en las ruedas de negocio del Mercado de Artes Performativas del Atlántico Sur. Lo mismo deben pensar los participantes, porque una gran mayoría de ellos ha ido repitiendo en sus tres ediciones. “Cada año hay mejoras y avances y se ve que va cogiendo un punto de maduración muy interesante. La programación y los detallitos, está todo mucho más cuidado”, explica Norka Chiapuso, director de dFeria y director técnico del área de Teatro y Danza de Donostia Kultura. “Me gusta venir aquí porque me interesa conocer el teatro de Canarias y también el africano, que para nosotros es un gran desconocido”. En cuanto a qué propuestas les ha llamado la atención, destaca tres: “Me han sorprendido Teloncillo Teatro, de Castilla y León, y de aquí Delirium Teatro y la compañía Insularia. El concepto de su obra Federico & Salvador me ha parecido muy interesante”.

Johan Velandia, de Congregación Teatro (Colombia), resume a la perfección lo que significa MAPAS para el mundo de las artes escénicas y su evolución en solo tres años: “La evolución es bastante significativa en tanto a programadores serios de las artes escénicas mundiales que están interesados en promocionar, difundir y llevar a sus países el arte escénico que vean acá, en música, danza y teatro. Es muy positivo este mercado. Es uno de los más importantes del mundo donde podemos generar contactos, buscar no solo funciones, también intercambios artísticos, de saberes y sí que hace falta este impulso”. Además, presentaron en el Teatro Guimerá su función El Ensayo, que despertó bastante interés. “Estamos muy emocionados. Tenemos muchos posibles negocios y festivales en España, Brasil, México y Costa Rica”, afirma con una amplia sonrisa Johan.

Este año se estrenaban en las ruedas de negocio las agencias, una importante ampliación que no hace más que mostrar el crecimiento de este mercado. Para que nos hable de la experiencia hablamos con César Martín, de Vector de Ideas SL y mitad de la propuesta artística Socos Dúo. “La ventaja de venir como agencia es tener presencia como empresa y la posibilidad de entrevistarte tanto con artistas como con programadores”, explica. Destaca al tiempo algo que repite cada persona con la que mantienes una charla durante estas jornadas en TEA: la creación de redes. “Nosotros hemos ido a varias ferias en México, Canadá, y hay gente que te vuelves a encontrar aquí. Haces relaciones. En la primera jornada, después de la inauguración, conoces a gente, te presentas. Esta tercera edición lo que más se nota es que ya se van creando lazos. Conoces a gente que te presenta a otra gente y vas generando círculos de confianza”. Una de las voces más respetadas de la industria musical canaria como es Andrés Molina, de Taller Canario, se deshace en piropos hacia MAPAS. No en vano tras los contactos hechos del año pasado actuará el próximo 7 de septiembre en la Sala Zitarrosa de Montevideo, Uruguay. “Esto no puede acabarse. Es una revolución que empezó hace tres años y está cambiando todo el mercado cultural canario”, opina Andrés, que además apunta otro aspecto importante que tiene mucho que ver con las redes y complicidades que se construyen aquí: el aprendizaje. “Los planteamientos que implica MAPAS, que además es un mercado underground, son los caminos que nos han mostrado los latinoamericanos y que ahora nos hacen partícipes. Nosotros estamos aprendiendo de ellos mogollón”. Cosas tan sencillas como si no tienes tiempo para ensayar, “intenta hacerlo tres veces a la semana y dedica el resto de tiempo a hacer gestión”, porque al final la vorágine del día a día te come.

Si bien crear estas relaciones es el punto álgido de MAPAS (para eso es un mercado), no hay que desestimar la importante penetración que está teniendo en el público de Santa Cruz de Tenerife. Este año el Auditorio de Tenerife y su plaza Castillo fue un hervidero de gente. Precisamente es uno de los focos más satisfactorios para Octavio Arbeláez, codirector de MAPAS y director de Circulart: el incremento de la participación del público. “La curiosidad manifiesta en ver la diversidad cultural que sumaba en la muestra artística hizo que viniera mucho público y que nos sintiéramos realmente acompañados”, lo que convierte a MAPAS en un evento ya integrado en la agenda cultural de Tenerife.